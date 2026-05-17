هيثم حسن أساسي مع أوفييدو ضد ألافيس

أعلن جويليرمو ألمادا مدرب ريال أوفييدو تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ديبورتيفو ألافيس.

ويلتقي أوفييدو مع ألافيش على ملعب الأول بالجولة 37 من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل تواجد هيثم حسن بشكل أساسي بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: هوراشيو مولدوفان.

الدفاع: لوكاس أهيجادو - دافيد كوستاس - داني كالفو - خافي لوبيز.

الوسط: نيكولاس فونسيكا - سانتياجو كولومباتو - سانتي كازورلا.

الهجوم: ألبيرتو ريينا - فيديريكو فينياس - هيثم حسن.

وضمن أوفييدو الهبوط لدوري الدرجة الثانية، بينما يحتل ألافيس المركزالـ 16 برصيد 40 نقطة وبفارق نقطة عن مراكز الهبوط.