تشكيل ريال مدريد - عودة مبابي.. وكارباخال أساسي ضد إشبيلية

الأحد، 17 مايو 2026 - 18:58

كتب : FilGoal

أعلن ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إشبيلية.

ويلتقي ريال مدريد مع إشبيلية على ملعب سانشيز بيزخوان بالجولة 37 من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل عودة كيليان مبابي ليشارك من البداية عقب عودته من الإصابة.

كما يلعب داني كارباخال كأساسي من بداية المباراة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارباخال - أنطونيو روديجير - دين هاوسن - فران جارسيا.

الوسط: جود بيلينجهام أوريلين تشواميني - تياجو بيتارش.

الهجوم: براهيم دياز - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

وضمن ريال مدريد إنهاء الموسم بالمركز الثاني خلف برشلونة المتصدر، بينما يحتل إشبيلية المركز الـ 12 برصيد 43 نقطة.

