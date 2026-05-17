مباراة التأهل الأوروبي.. إبراهيم عادل أساسي مع نورشيلاند بالجولة الأخيرة من الدوري الدنماركي
الأحد، 17 مايو 2026 - 18:27
كتب : FilGoal
أعلن جين أولسين مدرب نورشيلاند تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد سونديرجيسكي.
إبراهيم عادل
النادي : نورشيلاند
ويلتقي نورشيلاند مع سونديرجيسكي على ملعب الأول بالجولة الأخيرة من الدوري الدنماركي.
ويشهد التشكيل تواجد إبراهيم عادل بشكل أساسي في هجوم نورشيلاند.
ويحتل نورشيلاند المركز الثالث في جدول الترتيب والمؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي.
ويحتاج نورشيلاند التعادل دون النظر لنتائج الآخرين للتأهل لدوري المؤتمر.
وشارك عادل حتى الآن في 10 مباريات بقميص نورشيلاند وتمكن من تسجيل هدفين وصنع آخر.
وانضم إبراهيم عادل لنورشيلاند خلال شهر يناير الماضي قادما من الجزيرة الإماراتي.
وكان نورشيلاند قد أعلن تفعيل بند شراء إبراهيم عادل من الجزيرة بشكل نهائي خلال الأيام الماضية.
