للمباراة الرابعة على التوالي.. تذاكر مجانية لمباراة غزل المحلة ضد الاتحاد

أعلن مجلس إدارة غزل المحلة توفير تذاكر مجانية لجماهيره لحضور مباراة الاتحاد السكندري.

ويلتقي غزل المحلة مع الاتحاد السكندري غدا الإثنين على ملعب غزل المحلة بالجولة 11 من مرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري الممتاز.

ويبدأ صرف التذاكر في السادسة مساء اليوم الأحد وحتى الساعة 12 منتصف الليل من شباك تذاكر استاد غزل المحلة.

ويستمر صرف التذاكر دون حد أقصى وحتى الوصول إلى السعة الكاملة للاستاد، على أن يتم الحصول على التذاكر وفقا للضوابط المعمول بها ولحاملي بطاقات الفان ID.

تلك البادرة تأتي للمرة الرابعة على التوالي في ملعب غزل المحلة عقب مباريات الإسماعيلي وبتروجت ووادي دجلة.

ويحتل غزل المحلة حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب مرحلة الهبوط برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة عن كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز الـ 11 المؤدي للهبوط.