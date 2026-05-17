توتو سبورت: احتجاج جماهير يوفنتوس بعد الخسارة من فيورنتينا

احتجت جماهير يوفنتوس على الفريق بعد الخسارة من فيورنتينا بهدفين دون رد.

وسقط يوفنتوس أمام فيورنتينا بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وبحسب صحيفة توتو سبورت، فإن جماهير يوفنتوس احتجت خارج الملعب عقب الخسارة من فيورنتينا وأداء الفريق.

وذكرت الصحيفة أن أولتراس يوفنتوس هتف ضد الفريق وإدارة النادي بسبب صعوبة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز إلى دوري أبطال أوروبا، بينما الخامس والسادس إلى الدوري الأوروبي.

ويحتل يوفنتوس المركز الساس في جدول الترتيب برصيد 68 بالتساوي مع كومو الخاس.

بينما يأتي روما في المركز الرابع برصيد 70 نقطة بالتساوي مع ميلان الثالث.

ويحتاج يوفنتوس إلى الفوز في الدربي ضد تورينو على أن تكون نتائج خصومه في صالحه.

وجاءت نتائج الفرق المتنافسة على المقاعد الأوروبية كالآتي:

فوز روما 2 - 0 على لاتسيو

فوز ميلان 2 - 1 على جنوى

فوز نابولي 3-0 على بيزا

خسارة يوفنتوس 0-2 أمام فيورنتينا

ويأتي الترتيب قبل الجولة الختامية كالآتي:

2- نابولي - 73 نقطة

3- ميلان - 70 نقطة

4- روما - 70 نقطة

5- كومو - 68 نقطة

6- يوفنتوس - 68 نقطة

مباريات الجولة الأخيرة للفرق المتنافسة:

الأحد 24 مايو

ميلان × كالياري

كريمونيزي × كومو

تورينو × يوفنتوس

فيرونا × روما