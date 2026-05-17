توتو سبورت: احتجاج جماهير يوفنتوس بعد الخسارة من فيورنتينا

الأحد، 17 مايو 2026 - 17:56

كتب : FilGoal

يوفنتوس

احتجت جماهير يوفنتوس على الفريق بعد الخسارة من فيورنتينا بهدفين دون رد.

وسقط يوفنتوس أمام فيورنتينا بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وبحسب صحيفة توتو سبورت، فإن جماهير يوفنتوس احتجت خارج الملعب عقب الخسارة من فيورنتينا وأداء الفريق.

أخبار متعلقة:
إثارة قبل الجولة الأخيرة.. نابولي يحسم مقعده في دوري الأبطال وخسارة تُبعد يوفنتوس يوفنتوس يعلن قميصه الجديد لموسم 2026-2027 كوريري ديلو سبورت: ليفاندوفسكي يطلب 8 ملايين يورو سنويا للانضمام إلى يوفنتوس أو ميلان سباليتي: لا يمكن لـ يوفنتوس تغيير 18 لاعبا من 25

وذكرت الصحيفة أن أولتراس يوفنتوس هتف ضد الفريق وإدارة النادي بسبب صعوبة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز إلى دوري أبطال أوروبا، بينما الخامس والسادس إلى الدوري الأوروبي.

ويحتل يوفنتوس المركز الساس في جدول الترتيب برصيد 68 بالتساوي مع كومو الخاس.

بينما يأتي روما في المركز الرابع برصيد 70 نقطة بالتساوي مع ميلان الثالث.

ويحتاج يوفنتوس إلى الفوز في الدربي ضد تورينو على أن تكون نتائج خصومه في صالحه.

وجاءت نتائج الفرق المتنافسة على المقاعد الأوروبية كالآتي:

فوز روما 2 - 0 على لاتسيو

فوز ميلان 2 - 1 على جنوى

فوز نابولي 3-0 على بيزا

خسارة يوفنتوس 0-2 أمام فيورنتينا

ويأتي الترتيب قبل الجولة الختامية كالآتي:

2- نابولي - 73 نقطة

3- ميلان - 70 نقطة

4- روما - 70 نقطة

5- كومو - 68 نقطة

6- يوفنتوس - 68 نقطة

مباريات الجولة الأخيرة للفرق المتنافسة:

الأحد 24 مايو

ميلان × كالياري

كريمونيزي × كومو

تورينو × يوفنتوس

فيرونا × روما

يوفنتوس الدوري الإيطالي فيورنتينا
نرشح لكم
نهاية القائد مع الصقور.. بنفيكا يعلن رحيل أوتاميندي مصيره في يد توتنام.. وست هام يخسر من نيوكاسل ويقترب من الهبوط فابريجاس: ننفق الكثير من الأموال؟ يمكنني أن أعلمكم كم ندفع على التعاقدات إبراهيم عادل يسجل ويقود نورشيلاند لدوري المؤتمر الأوروبي بعد سخرية رئيس ميلان.. ماروتا: أتمنى أن يسلك طريقنا بالتتويج بـ 9 ألقاب إلفيرسبيرج يصعد للدوري الألماني لأول مرة في تاريخه كونتي: رئيس النادي يعرف ما أريده بشأن مستقبلي برونو: سعيد برغبة زملائي في تسجيل تمريراتي الحاسمة
أخر الأخبار
صراع الهبوط في الدوري الإسباني – مايوركا وجيرونا بخطر.. وابتعاد ألافيس وإشبيلية 13 دقيقة | الدوري الإسباني
نهاية القائد مع الصقور.. بنفيكا يعلن رحيل أوتاميندي 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
بهدف فينيسيوس.. ريال مدريد يفوز على إشبيلية ويحرمه من الحلم الأوروبي 39 دقيقة | الدوري الإسباني
مصيره في يد توتنام.. وست هام يخسر من نيوكاسل ويقترب من الهبوط ساعة | الدوري الإنجليزي
فابريجاس: ننفق الكثير من الأموال؟ يمكنني أن أعلمكم كم ندفع على التعاقدات ساعة | الكرة الأوروبية
إبراهيم عادل يسجل ويقود نورشيلاند لدوري المؤتمر الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
من التشكيك إلى مجاورة "الملك كيني".. كيف شاهد جيرارد تطور مسيرة صلاح بقميص ليفربول ساعة | تقرير في الجول
كرة سلة – استبعاد سيف سمير ومالك ياسر.. وعودة زهران لقائمة الأهلي في BAL ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي
/articles/529298/توتو-سبورت-احتجاج-جماهير-يوفنتوس-بعد-الخسارة-من-فيورنتينا