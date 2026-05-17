في وداع كاسيميرو.. مانشستر يونايتد يحسم المركز الثالث بفوز مثير على نوتنجهام

حسم مانشستر يونايتد المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بعد فوز مثير على نوتنجهام فورست بثلاثية مقابل هدفين، في الجولة 37 وقبل الأخيرة من المسابقة.

كاسيميرو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 68 في المركز الثالث، خلف أرسنال المتصدر برصيد 79 نقطة، ومانشستر سيتي برصيد 77 نقطة.

تقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 7 بهدف سجله لوك شاو بصناعة من برونو فيرنانديز، لكن نوتنجهام تعادل في الدقيقة 53 عن طريق موراتو.

وعاد مانشستر يونايتد للتقدم بهدف سجله ماتيوس كونيا في الدقيقة 55.

وأكمل بريان مبومو ثلاثية مانشستر في الدقيقة 76 بصناعة ثانية من برونو فيرنانديز.

لكن نوتنجهام سجل هدف تقليص الفارق عن طريق مورجان جيبس وايت في الدقيقة 78.

وشهدت المباراة توديع كارلوس كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد الذي خاض آخر مباراة له مع الفريق في ملعب أولد ترافورد.