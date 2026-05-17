رضواني: بداية موسم اتحاد العاصمة لم تكن جيدة لكن العبرة بالخواتيم

الأحد، 17 مايو 2026 - 16:15

كتب : FilGoal

احتفالات اتحاد العاصمة بالفوز بلقب الكونفدرالية

أبدى سعيد رضواني لاعب اتحاد العاصمة رضاه بختام موسم الفريق بحصد لقبين بعد بداية سيئة.

وخسر الزمالك لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح في استاد القاهرة.

وتغلب اتحاد العاصمة على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

وقال سعيد رضواني عبر صحيفة النهار الجزائرية عقب العودة إلى الجزائر: "بداية موسمنا لم تكن موفقة خاصة في الدوري، ولم نكن راضيين عن ذلك".

وشدد "العبرة بالخواتيم، واتحاد العاصمة فريق ألقاب، وفي النهاية حصدنا لقبي كأس الجزائر والكونفدرالية".

واختتم رضواني تصريحاته "تمكنا من الرد على أرض الملعب، لكن علينا يجب علينا مواصلة العمل".

وحسمت ركلات الترجيح ثاني ألقاب الفريق الجزائري في الكونفدرالية بعد نسخة 2023 بنتيجة 8-7.

ولأول مرة يخسر الزمالك نهائي قاري بركلات الترجيح بعد 7 محاولات ناجحة سابقة بنسبة 100%.

وحقق السنغالي لامين ندياي اللقب الرابع القاري له بعد دوري أبطال إفريقيا ولقبين للسوبر القاري.

وخسر معتمد جمال فرصة الانضمام لمجموعة تاريخية من المدربين المصريين الذين حققوا اللقب القاري للزمالك أو الأندية المصرية.

وسيخوض الفريق الجزائري السوبر الإفريقي للموسم المقبل في انتظار الفائز من مباراة صنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي.

