برونو فيرنانديز يحطم الرقم القياسي لصناعة الأهداف في الدوري الإنجليزي

الأحد، 17 مايو 2026 - 16:14

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد

حطم البرتغالي برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد الرقم القياسي لأكثر من صنع أهدافا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

وصنع برونو هدفا سجله بريان مبوموفي شباك نوتنجهام فورست ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وصنع برونو فيرنانديز هدفا جديدا ليصل للصناعة رقم 20 في الدوري هذا الموسم، ويتساوى مع تيري هنري وكيفن دي بروين.

أخبار متعلقة:
إثارة قبل الجولة الأخيرة.. نابولي يحسم مقعده في دوري الأبطال وخسارة تُبعد يوفنتوس مانشستر سيتي يعلن خططه لموكب الاحتفال بالكأسين.. وربما بلقب الدوري أيضا شكوك حول مشاركة نوير في نهائي كأس ألمانيا قائمة ريال مدريد - عودة هاوسن أمام إشبيلية

ويبحث الدولي البرتغالي عن صناعة هدف جديد من أجل الانفراد بالرقم القياسي.

Image

وحقق هنري مهاجم أرسنال السابق الرقم في موسم 2022-2003.

قبل أن يحقق كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي السابق الرقم القياسي نفسه في 2019-2020.

ويتبقى لبرونو مباراة ضد برايتون يوم الأحد المقبل في الجولة الختامية للموسم.

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد
نرشح لكم
برونو: سعيد برغبة زملائي في تسجيل تمريراتي الحاسمة في وداع كاسيميرو.. مانشستر يونايتد يحسم المركز الثالث بفوز مثير على نوتنجهام تقرير: تأهل نابولي يحسم صفقة هويلوند نهائيا من مانشستر يونايتد مانشستر سيتي يعلن خططه لموكب الاحتفال بالكأسين.. وربما بلقب الدوري أيضا تشابي ألونسو: هذه طموحاتي مع تشيلسي تشيلسي يعلن تعيين تشابي ألونسو كمدير فني تقييم مرموش أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية بيرناردو سيلفا: جوارديولا غير نظرتي لكرة القدم.. وآمل ألا يكون هذا لقبي الأخير مع سيتي
أخر الأخبار
بعد سخرية رئيس ميلان.. ماروتا: أتمنى أن يسلك طريقنا بالتتويج بـ 9 ألقاب 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة الأردن – عودة الفاخوري على رأس 30 لاعبا في الاختيارات الأولية لكأس العالم ساعة | في المونديال
إلفيرسبيرج يصعد للدوري الألماني لأول مرة في تاريخه ساعة | الكرة الأوروبية
صاروخية موديبا تقرب صنداونز من لقب أبطال إفريقيا قبل الحسم في المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
كونتي: رئيس النادي يعرف ما أريده بشأن مستقبلي ساعة | الكرة الأوروبية
هيثم حسن أساسي مع أوفييدو ضد ألافيس ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل ريال مدريد - عودة مبابي.. وكارباخال أساسي ضد إشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
برونو: سعيد برغبة زملائي في تسجيل تمريراتي الحاسمة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي
/articles/529289/برونو-فيرنانديز-يحطم-الرقم-القياسي-لصناعة-الأهداف-في-الدوري-الإنجليزي