برونو فيرنانديز يحطم الرقم القياسي لصناعة الأهداف في الدوري الإنجليزي

حطم البرتغالي برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد الرقم القياسي لأكثر من صنع أهدافا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

وصنع برونو هدفا سجله بريان مبوموفي شباك نوتنجهام فورست ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وصنع برونو فيرنانديز هدفا جديدا ليصل للصناعة رقم 20 في الدوري هذا الموسم، ويتساوى مع تيري هنري وكيفن دي بروين.

ويبحث الدولي البرتغالي عن صناعة هدف جديد من أجل الانفراد بالرقم القياسي.

وحقق هنري مهاجم أرسنال السابق الرقم في موسم 2022-2003.

قبل أن يحقق كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي السابق الرقم القياسي نفسه في 2019-2020.

ويتبقى لبرونو مباراة ضد برايتون يوم الأحد المقبل في الجولة الختامية للموسم.