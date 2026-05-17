خالدي: لعبنا كرجل واحد فتوجنا بلقب الكونفدرالية.. وحققنا هدفنا هذا الموسم

أعرب أحمد خالدي لاعب اتحاد العاصمة عن رضاه بما حققه الفريق هذا الموسم عقب التتويج بلقب الكونفدرالية.

وخسر الزمالك لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح في استاد القاهرة.

وتغلب اتحاد العاصمة على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

وقال أحمد خالدي عبر صحيفة النهار الجزائرية عقب العودة إلى الجزائر: "توجنا بلقب الكونفدرالية بفضل تضافر مجهودات الجميع كعائلة واحدة".

وشدد "كنا مثل الرجل الواحد فوق أرضية الملعب، وحققنا النتيجة المرجوة هذا الموسم بعد التتويج بثنائية كأس الجزائر والكونفدرالية".

واختتم خالدي تصريحاته "سنواصل العمل من أجل تحقيق ألقاب أخرى لاتحاد العاصمة، ويجب أن تمتلئ خزائنه عن آخرها".

وحسمت ركلات الترجيح ثاني ألقاب الفريق الجزائري في الكونفدرالية بعد نسخة 2023 بنتيجة 8-7.

ولأول مرة يخسر الزمالك نهائي قاري بركلات الترجيح بعد 7 محاولات ناجحة سابقة بنسبة 100%.

وحقق السنغالي لامين ندياي اللقب الرابع القاري له بعد دوري أبطال إفريقيا ولقبين للسوبر القاري.

وخسر معتمد جمال فرصة الانضمام لمجموعة تاريخية من المدربين المصريين الذين حققوا اللقب القاري للزمالك أو الأندية المصرية.

وسيخوض الفريق الجزائري السوبر الإفريقي للموسم المقبل في انتظار الفائز من مباراة صنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي.