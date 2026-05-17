مانشستر سيتي يعلن خططه لموكب الاحتفال بالكأسين.. وربما بلقب الدوري أيضا

الأحد، 17 مايو 2026 - 14:55

كتب : FilGoal

أعلن نادي مانشستر سيتي أن لاعبيه سيحتفلون بتحقيق ألقاب هذا الموسم في موكب بالحافلة المكشوفة عقب نهاية الموسم.

وحقق سيتي لقب كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، وينافس على لقب الدوري الإنجليزي حتى الرمق الأخير.

وأفاد سيتي عبر موقعه: "احتفالًا بإنجازات فرق الرجال والسيدات والأكاديمية في مانشستر سيتي خلال موسم 2025-2026، يمكننا تأكيد إقامة موكب بالحافلة المكشوفة يوم الاثنين 25 مايو".

وأضاف "مع انطلاق الأجواء الاحتفالية في الحي الشمالي بمدينة مانشستر بداية من الساعة 6:00 مساء (بتوقيت القاهرة)، ستقام لحظة افتتاحية تجمع جميع الفرق قبل انطلاق الحافلات عبر المدينة".

وسيختتم الموكب بلحظة احتفالية أخيرة خارج ملعب الاتحاد أمام مدخل مدرج كولين بيل.

وسيشهد الحدث عروضًا موسيقية مباشرة، وفقرات ترفيهية، ومقابلات مع لاعبي فريقي الرجال والسيدات، إلى جانب حضور ضيوف مميزين.

ويمكن للجماهير المشاركة في الاحتفالات عبر التواجد في نقاط مختلفة على مسار الموكب لدعم الفرق.

ويدخل سيتي الجولتين الأخيرتين من الدوري الإنجليزي متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر أرسنال.

في الجولة قبل الأخيرة، سيستضيف أرسنال منافسه بيرنلي علي ملعب الإمارات يوم الاثنين، بيما يحل مانشستر سيتي ضيفا على بورنموث يوم الثلاثاء.

أمام في الجولة الأخيرة، سيلعب كلاهما في توقيت واحد، يوم الأحد 24 مايو، سيلتقي المدفعجية بكريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك، ويلعب السماوي ضد أستون فيلا على ملعب الاتحاد.

