شكوك حول مشاركة نوير في نهائي كأس ألمانيا

الأحد، 17 مايو 2026 - 14:16

كتب : FilGoal

تحوم الشكوك حول مشاركة مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ أمام شتوتجارت يوم السبت المقبل.

ويستعد بطل الدوري الألماني لملاقاة شتوتجارت في نهائي كأس ألمانيا، بعدما أنهى مشواره في الدوري.

وأفاد نادي بايرن ميونيخ عبر موقعه بأن مانويل نوير سيضطر إلى التخفيف من التدريبات خلال الفترة الحالية بسبب مشكلات عضلية في السمانة.

واضطر قائد الفريق البافاري لمغادرة مباراة كولن في الدوري الألماني يوم السبت، في الدقيقة 60 متأثرًا بالإصابة.

يوم الجمعة، أعلن بايرن ميونيخ تجديد عقد حارسه المخضرم مانويل نوير.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد نوير الحالي مع بايرن بنهاية الموسم الجاري.

وكشف بايرن عبر موقعه الرسمي عن تجديد عقد نوير حتى 2027 وكتب : "الرحلة مستمرة".

وأوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا في وقت سابق أن مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ وافق على تمديد تعاقده مع النادي البافاري بعد تخفيض راتبه.

وذكر التقرير أن نوير وافق على تخفيض راتبه البالغ حاليا نحو 20 مليون يورو سنويا.

وشارك مانويل نوير مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي في 37 مباراة، وتلقى 40 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 11 مباريات.

ووصل إجمالي مشاركاته مع بايرن ميونيخ لـ598 مباراة تلقى 499 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 269 مباراة.

