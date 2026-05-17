منافس مصر - قائمة إيران.. تواجد طارمي وغياب أزمون في الاختيارات الأولية

أعلن أمير جالينويي مدرب منتخب إيران القائمة المبدئية استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة تواجد مهدي طارمي، فيما غاب سردار أزمون في أبرز مفاجآت الاختيارات.

وضمت القائمة 30 لاعبا، على أن يتم تقليصها إلى 26 لاعبا قبل الموعد النهائي المحدد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمقرر لها يوم 2 يونيو المقبل.

وقال جالينويي: "اختيار 30 لاعبا للمعسكر الأخير قبل كأس العالم كان أصعب قرار فني في مسيرتي التدريبية".

ومن المقرر أن يخوض منتخب إيران معسكرا في تركيا يتخلله مباراة ودية أمام جامبيا يوم 29 مايو، قبل التوجه إلى مقر الإقامة في الولايات المتحدة.

وجاءت قائمة إيران المبدئية كالآتي:

حراس المرمى: علي رضا بيرانفاند – سيد حسين حسيني – محمد خليفة – بايام نيازمند

الدفاع: دانيال إيري – إحسان حاج صفي – صالح هارداني – حسين كنعاني – شجاع خليل زاده – ميلاد محمدي – علي نعمتي – أميد نورافكان – رامين رضائيان

الوسط: روزبه جشمي – سعيد عزت الله – مهدي قائدي – سامان قدوس – محمد قرباني – علي رضا جهانبخش – محمد محبي – أمير محمد رزاق – مهدي ترابي – آريا يوسفي

الهجوم: علي عليبور – دينيس دركاهي – هادي حبيب نجاد – أمير حسين زاده – أمير حسين محمودي – كسري طاهري – مهدي طارمي

ويستهل منتخب إيران مشواره في البطولة بمواجهة نيوزيلندا، قبل لقاء بلجيكا، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة مصر.