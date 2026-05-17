جالتييه: 6 فرق سعودية تستطيع اللعب في الدوريات الأوروبية.. وحصول نيوم على المركز الـ8 غير مقنع

أقر الفرنسي كريستوف جالتييه مدرب نيوم بصعوبة مجاراة الهلال في ظل ما وصفه بالفوارق الفنية بين الطرفين.

وخسر نيوم أمام الهلال 0ـ2 في الجولة الـ33 من الدوري السعودي.

وقال جالتييه في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، وهناك فوارق فنية بين الفريقين، والهدف الأول سجل في وقت مبكر، وكان صعبًا مجاراة الهلال".

وأضاف "الدوري السعودي يعد من أقوى الدوريات، و6 فرق تستطيع اللعب في الدوريات الأوروبية، وأتمنى الأفضل للهلال في مباراته الأخيرة".

وتابع المدرب الفرنسي "لاعبو الهلال لم يحصلوا على فرص عدا تسديدة سيرجي سافيتش، وكانت هناك صعوبة بالنسبة لنا للوصول إلى مرماهم".

وأكمل "الهدف الثاني جاء من خطأ دفاعي وصعّب الأمر علينا، وبعده دفعنا ببعض من اللاعبين الصغار من الأكاديمية الذين تنقصهم الخبرة ومنحناهم الفرصة والثقة لتقديم أنفسهم".

وأبدى جالتييه عدم رضاه عن حصول فريقه على المركز الثامن في موسمه الأول بالدوري، وأوضح "هذا المركز غير مقنع، وفقدنا العديد من النقاط، وكان بالإمكان أفضل مما كان".