قائمة ريال مدريد - عودة هاوسن أمام إشبيلية

الأحد، 17 مايو 2026 - 12:59

كتب : FilGoal

أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه لمواجهة إشبيلية يوم الأحد.

ويحل ريال مدريد ضيفا على إشبيلية ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

وعاد دين هاوسن مدافع ريال مدريد لقائمة فريقه أمام إشبيلية يوم الأحد بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب هاوسن عن المباراتين الأخيرتين أمام برشلونة وريال أوفييدو بسبب الإصابة.

ويغيب أندري لونين الحارس البديل عن القائمة.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

الحراس: تيبو كورتوا - جافي نافارو - سيرجيو ميستري

الدفاع: داني كارباخال - دافيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - ألفارو كاريراس - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - دين هاوسن

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - أوريلين تشواميني - تياجو بيتارش - دانيال موسينيرو

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو.

وخسر ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لصالح برشلونة، قبل 3 جولات من النهاية.

