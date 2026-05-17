لم يشارك طوال الموسم.. نيس يعلن غياب عبد المنعم عن قائمة الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي

الأحد، 17 مايو 2026 - 12:23

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - نيس

أعلن نادي نيس قائمة فريقه لمواجهة ميتز في ختام منافسات الدوري الفرنسي.

وشهدت القائمة استمرار غياب محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر.

وبذلك ينتهي موسم عبد المنعم مع نيس دون المشاركة في أي مباراة.

أخبار متعلقة:
عبد المنعم خارج قائمة نيس أمام أوكسير إيقاف سعود عبد الحميد مباراتين بعد طرده أمام نيس نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري في غياب عبد المنعم.. نيس يتأهل إلى نهائي كأس فرنسا

وكان عبد المنعم قد تواجد في قائمة مباراة واحدة لنيس منذ بداية الموسم الحالي كانت ضد لو هافر يوم 12 أبريل الماضي.

وكان الاعب قد تعافى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجلس عبد المنعم لأول مرة منذ ما يقارب العام على مقاعد بدلاء نيس ضد لو هافر.

مدافع الأهلي السابق خاض عدة مباريات ودية مع نيس، كما شارك لدقائق في مباراة منتخب مصر الودية ضد السعودية في شهر مارس.

ولكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع نيس منذ تعافيه من الإصابة.

ولا يتبقى سوى مباراة وحيدة لفريق نيس عقب مواجهة ميتز وهي نهائي كأس فرنسا.

ويواجه نيس فريق لانس في نهائي كأس فرنسا يوم 22 مايو الجاري.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن الإعلان عن قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم.

ومن المتوقع تواجد عبد المنعم في قائمة الفراعنة خاصة بعد انضمامه في معسكر مارس الأخير.

نيس محمد عبد المنعم
نرشح لكم
شكوك حول مشاركة نوير في نهائي كأس ألمانيا مورينيو: مستمر مع بنفيكا بنسبة 99%.. والجميع يعلم ما يجري حاليا إنريكي: لا أفكر في الماضي.. وأركز على كتابة التاريخ بتحقيق أبطال أوروبا بيرناردو سيلفا: جوارديولا غير نظرتي لكرة القدم.. وآمل ألا يكون هذا لقبي الأخير مع سيتي بايرن ميونيخ يختتم الدوري الألماني بخماسية ضد كولن.. وفولفسبورج ينجو مؤقتا من الهبوط فريق بلال عطية المحتمل.. راسينج سانتاندير يعود إلى الدوري الإسباني بعد غياب 14 عاما لابورتا: احترافية وأهداف ليفاندوفسكي أعادت برشلونة لمنصات التتويج ذا أثليتك: تشابي ألونسو المدرب الجديد لـ تشيلسي
أخر الأخبار
الاتحاد السعودي لكرة القدم يعين الويلزي مات كروكر كمدير تنفيذي 8 دقيقة | سعودي في الجول
خالدي: لعبنا كرجل واحد فتوجنا بلقب الكونفدرالية.. وحققنا هدفنا هذا الموسم 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
مانشستر سيتي يعلن خططه لموكب الاحتفال بالكأسين.. وربما بلقب الدوري أيضا 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شكوك حول مشاركة نوير في نهائي كأس ألمانيا ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - قائمة إيران.. تواجد طارمي وغياب أزمون في الاختيارات الأولية ساعة | في المونديال
جالتييه: 6 فرق سعودية تستطيع اللعب في الدوريات الأوروبية.. وحصول نيوم على المركز الـ8 غير مقنع 2 ساعة | سعودي في الجول
قائمة ريال مدريد - عودة هاوسن أمام إشبيلية 2 ساعة | الدوري الإسباني
بمشاركة الحضري.. مصر تستضيف قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2027 الثلاثاء 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي
/articles/529279/لم-يشارك-طوال-الموسم-نيس-يعلن-غياب-عبد-المنعم-عن-قائمة-الجولة-الأخيرة-من-الدوري-الفرنسي