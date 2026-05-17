لم يشارك طوال الموسم.. نيس يعلن غياب عبد المنعم عن قائمة الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي

أعلن نادي نيس قائمة فريقه لمواجهة ميتز في ختام منافسات الدوري الفرنسي.

وشهدت القائمة استمرار غياب محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر.

وبذلك ينتهي موسم عبد المنعم مع نيس دون المشاركة في أي مباراة.

وكان عبد المنعم قد تواجد في قائمة مباراة واحدة لنيس منذ بداية الموسم الحالي كانت ضد لو هافر يوم 12 أبريل الماضي.

وكان الاعب قد تعافى من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجلس عبد المنعم لأول مرة منذ ما يقارب العام على مقاعد بدلاء نيس ضد لو هافر.

مدافع الأهلي السابق خاض عدة مباريات ودية مع نيس، كما شارك لدقائق في مباراة منتخب مصر الودية ضد السعودية في شهر مارس.

ولكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع نيس منذ تعافيه من الإصابة.

ولا يتبقى سوى مباراة وحيدة لفريق نيس عقب مواجهة ميتز وهي نهائي كأس فرنسا.

ويواجه نيس فريق لانس في نهائي كأس فرنسا يوم 22 مايو الجاري.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن الإعلان عن قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم.

ومن المتوقع تواجد عبد المنعم في قائمة الفراعنة خاصة بعد انضمامه في معسكر مارس الأخير.