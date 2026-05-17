إنزاجي: أتمنى نهاية سعيدة لموسم الهلال

يتمنى الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب الهلال أن يختتم فريقه الموسم بنهاية سعيدة، وذلك بعدما فاز على نيوم 2ـ0 ضمن الجولة الـ 33 من الدوري السعودي، وأجل حسم لقب الموسم الحالي من الدوري السعودي للجولة الأخيرة من المسابقة.

وقال إنزاجي في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "اللاعبون قدموا أداءً رائعًا، ونيوم لعب من أجل تقديم مباراة جيدة. اعتمدنا الشراسة في الميدان، وأظهرنا نضجًا كبيرًا، وسعينا إلى تسجيل الهدف الثاني مبكرا".

وتابع المدرب الإيطالي "متوسط أهدافنا في كل مباراة 3 أهداف، ولقب الدوري لم يُحدَّد بعد، ولا تزال لدينا المباراة المقبلة".

وعن تقييم فريقه خلال الموسم الجاري، أجاب الإيطالي "قدَّمنا عملًا جيدًا، وسجلنا 84 هدفًا في الدوري، ونحن من أفضل خطوط الدفاع. لم نخسر سوى لقاء فلومينينسي، لكننا رفعنا اسم السعودية في كأس العالم للأندية".

وأتم "إذا قمنا بقياس عدد النقاط بالعام الماضي، فنحن أكثر الآن بست نقاط، وأنا سعيد بتدريب الهلال، وحصولي معه على لقب كأس الملك، وأتمنى أن نكمل ذلك في المباراة المقبلة، وأن تكون نهاية سعيدة لنا".

وفاز الهلال على نيوم 2-0، ضمن الجولة 33 قبل الأخيرة.

وشهدت المباراة مشاركة المدافع المصري أحمد حجازي.

وسجل البرتغالي روبن نيفيز وسلطان مندش هدفي الهلال في مباراة نيوم، فارتفع رصيد الهلال إلى 81 نقطة.

وتشهد الجولة الأخيرة، مباراتين متزامنتين في التوقيت لحسم هوية بطل الدوري.

وسيحل الهلال فيها ضيفًا على الفيحاء، فيما يواجه النصر ضيفه ضمك الخميس.

وبسبب الفارق البالغ نقطتين، فإن أي تقدم بالنتيجة لصالح الهلال في المجمعة يجب أن يواجهه تقدم للنصر في الرياض. وفي حال انتصر النصر، فإنه لا ينظر إلى نتيجة الهلال.

في المقابل، لا يحسم الهلال الدوري إلا في حال فوزه على الفيحاء، شريطة عجز النصر عن الانتصار على ضمك. وحينها لن تغني صدارة النصر في 28 جولة عن صاحبها أي شيء.

الترتيب الحالي

النصر 83 نقطة 33 مباراة

الهلال 81 نقطة 33 مباراة

النصر × ضمك.. الهلال × الفيحاء يوم الخميس 21 مايو