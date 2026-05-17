مدرب جامبا أوساكا: لم أطمئن أمام النصر إلا بعد صافرة النهاية

الأحد، 17 مايو 2026 - 11:46

كتب : FilGoal

النصر ضد جامبا أوساكا

لم يتأكد الألماني ينز فيسينج مدرب فريق جامبا أوساكا الياباني من الفوز على النصر السعودي سوى بعد إطلاق صافرة النهاية، معبِّرًا عن بالغ سعادته بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2.

وخسر النصر أمام جامبا أوساكا الياباني بهدف دون رد ضمن نهائي دوري أبطال آسيا 2 على ملعب الأول بارك بالرياض.

وقال فيسينج في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "لعبنا أمام فريقٍ كبيرٍ، واستطعنا تحقيق الفوز، وما قدمناه عمل جيد، وهذا يوم عظيم بالنسبة لنا".

وعن اللحظة التي تأكَّد فيها من تحقيق الفوز، أوضح: "الدقيقة 98 هي التي تأكدت فيها بأننا الأبطال، فأمام فريق كبير يمكن أن تتغير النتيجة في أي لحظة، لذا كانت صافرة الحكم اللحظة الأهم لنا".

وأكمل "الأجواء في الملعب كانت رائعة، والجماهير متحمسة، وشعرنا باحترام كبير.. شكرًا لكم".

وأصبح جامبا أوساكا أول فريق ياباني يحرز البطولة، التي انطلقت عام 2004 بمسمَّى كأس الاتحاد الآسيوي قبل تغييره إلى دوري أبطال آسيا 2 بدءًا من نسخة الموسم الماضي.

فيما تأجلت أحلام كريستيانو رونالدو مجددا بالتتويج بالبطولة الرسمية الأولى مع نادي النصر السعودي.

