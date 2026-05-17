جيسوس: البكاء لا يفيد بعد خسارة لقب دوري أبطال آسيا 2

الأحد، 17 مايو 2026 - 11:41

كتب : FilGoal

خورخي جيسوس

أوضح البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر أنه تفاجأ بمستوى خصمه جامبا أوساكا الياباني الذي نجح في خطف لقب بطولة دوري أبطال آسيا2 عقب الانتصار على النصر بنتيجة 1ـ0 السبت.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "هذه مباراة نهائية لا يكسبها سوى فريق واحد. لم نقدم أول 30 دقيقة بشكل جيد لكن بعد ذلك سيطرنا على المباراة، فيما سجل الخصم من تسديدة واحدة وفاجأنا بمستواه الرائع".

وأضاف "نعلم أن الخميس المقبل الذي يصادف الجولة الاخيرة من الدوري السعودي هو الموعد الأهم بالنسبة لنا، وفريقنا مرهق بدنيًا وغامرنا بمشاركة كينجسلي كومان وأنجيلو".

أخبار متعلقة:
مدرب اتحاد العاصمة: كنت أعرف أفضل مسددي الزمالك في ركلات الترجيح أدارت ظهرها للأبيض.. الزمالك يخسر أول نهائي بركلات الترجيح أمام اتحاد العاصمة لم تكن في صفه هذه المرة.. الزمالك يخسر لقب الكونفدرالية بركلات الترجيح أمام اتحاد العاصمة العقدة مستمرة.. جامبا أوساكا يقتل أحلام النصر ورونالدو ويخطف دوري أبطال آسيا 2

وتابع "هذه أول مباراة لا يسجل فيها فريق النصر أهدافًا، وأهنئ الفريق الياباني، والمنافسة التي أعددنا لها منذ بداية الموسم، تتمثل في لقب الدوري".

وأكمل "لعبنا 50 مباراة الموسم الجاري وتبقت لنا مباراة واحدة لتحقيق اللقب والفرق البطلة هي التي تصل إلى النهائيات وتنافس حتى النهاية والآن نجهز أنفسنا لأهم مباراة في الموسم".

وأتم المدرب البرتغالي "هدفنا الآن هو تجهيز الفريق بدنيًا وليس نفسيًا لأننا جاهزون ذهنيًا. أنا كمدرب فزت وخسرت العديد من المباريات، فهذا جزء طبيعي من عملي، لكن الآن لا يفيد البكاء أو الحسرة نحن نفتقد نحو 50% من المجموعة وعلينا تجهيزهم وإعدادهم للمواجهة القادمة".

وخسر النصر أمام الفريق الياباني بهدف حمل توقيع اللاعب التركي دنيز هوميت في الدقيقة 30.

وتنتظر النصر متصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 83 نقطة مواجهة مهمة الخميس المقبل أمام ضمك، والتي يحتاج فيها إلى الانتصار لحسم اللقب بغض النظر عن نتيجة مطارده الهلال الذي يأتي ثانيًا بفارق نقطتين.

جيسوس النصر
نرشح لكم
إنزاجي: أتمنى نهاية سعيدة لموسم الهلال مدرب جامبا أوساكا: لم أطمئن أمام النصر إلا بعد صافرة النهاية العقدة مستمرة.. جامبا أوساكا يقتل أحلام النصر ورونالدو ويخطف دوري أبطال آسيا 2 بمشاركة حجازي.. الهلال يفوز على نيوم بثنائية ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة تشكيل النصر - رونالدو يقود الهجوم أمام جامبا أوساكا الياباني في نهائي أبطال آسيا 2 رونالدو ينتظر الهدية.. حجازي يقود تشكيل نيوم أمام الهلال وغياب بنزيمة مواعيد مباريات السبت 16 مايو - الزمالك ضد اتحاد العاصمة.. وبطولة محتملة لـ رونالدو قبل أسبوع الحسم.. أبولا: جيسوس يبلغ إدارة النصر برحيله
أخر الأخبار
إنزاجي: أتمنى نهاية سعيدة لموسم الهلال 13 دقيقة | سعودي في الجول
مورينيو: مستمر مع بنفيكا بنسبة 99%.. والجميع يعلم ما يجري حاليا 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب جامبا أوساكا: لم أطمئن أمام النصر إلا بعد صافرة النهاية 23 دقيقة | سعودي في الجول
جيسوس: البكاء لا يفيد بعد خسارة لقب دوري أبطال آسيا 2 28 دقيقة | سعودي في الجول
تشابي ألونسو: هذه طموحاتي مع تشيلسي 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشيلسي يعلن تعيين تشابي ألونسو كمدير فني 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقييم مرموش أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الأحد 17 مايو 2026.. نهائي إفريقيا وثلاث مواجهات بالدوري المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 3 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 4 بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك
/articles/529275/جيسوس-البكاء-لا-يفيد-بعد-خسارة-لقب-دوري-أبطال-آسيا-2