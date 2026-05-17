جيسوس: البكاء لا يفيد بعد خسارة لقب دوري أبطال آسيا 2

أوضح البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر أنه تفاجأ بمستوى خصمه جامبا أوساكا الياباني الذي نجح في خطف لقب بطولة دوري أبطال آسيا2 عقب الانتصار على النصر بنتيجة 1ـ0 السبت.

وقال جيسوس في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "هذه مباراة نهائية لا يكسبها سوى فريق واحد. لم نقدم أول 30 دقيقة بشكل جيد لكن بعد ذلك سيطرنا على المباراة، فيما سجل الخصم من تسديدة واحدة وفاجأنا بمستواه الرائع".

وأضاف "نعلم أن الخميس المقبل الذي يصادف الجولة الاخيرة من الدوري السعودي هو الموعد الأهم بالنسبة لنا، وفريقنا مرهق بدنيًا وغامرنا بمشاركة كينجسلي كومان وأنجيلو".

وتابع "هذه أول مباراة لا يسجل فيها فريق النصر أهدافًا، وأهنئ الفريق الياباني، والمنافسة التي أعددنا لها منذ بداية الموسم، تتمثل في لقب الدوري".

وأكمل "لعبنا 50 مباراة الموسم الجاري وتبقت لنا مباراة واحدة لتحقيق اللقب والفرق البطلة هي التي تصل إلى النهائيات وتنافس حتى النهاية والآن نجهز أنفسنا لأهم مباراة في الموسم".

وأتم المدرب البرتغالي "هدفنا الآن هو تجهيز الفريق بدنيًا وليس نفسيًا لأننا جاهزون ذهنيًا. أنا كمدرب فزت وخسرت العديد من المباريات، فهذا جزء طبيعي من عملي، لكن الآن لا يفيد البكاء أو الحسرة نحن نفتقد نحو 50% من المجموعة وعلينا تجهيزهم وإعدادهم للمواجهة القادمة".

وخسر النصر أمام الفريق الياباني بهدف حمل توقيع اللاعب التركي دنيز هوميت في الدقيقة 30.

وتنتظر النصر متصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 83 نقطة مواجهة مهمة الخميس المقبل أمام ضمك، والتي يحتاج فيها إلى الانتصار لحسم اللقب بغض النظر عن نتيجة مطارده الهلال الذي يأتي ثانيًا بفارق نقطتين.