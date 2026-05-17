تشيلسي يعلن تعيين تشابي ألونسو كمدير فني

أعلن نادي تشيلسي صباح الأحد تعيين تشابي ألونسو كمدير فني للفريق.

ويبدأ مشوار المدرب الإسباني مع تشيلسي بداية من الموسم المقبل.

تشيلسي توصل لاتفاق مع تشابي ألونسو ليصبح المدير الفني الجديد بعقد يمتد لـ 4 مواسم.

وسبق أن تنافس ألونسو مع أندوني إيراولا مدرب بورنموث على تولى تدريب البلوز خلفا لـ ليام روسينيور.

ويقود كالوم ماكفارلين الفريق بشكل مؤقت لنهاية الموسم عقب رحيل روسينيور عن تدريب الفريق.

وخسر تشيلسي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بتعرضه للهزيمة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-0.

ومن المقرر أن يبدأ تشيلسي فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 28 يوليو، عندما يواجه ويسترن سيدني واندررز الأسترالي في مباراة ودية.

ورحل ألونسو عن تدريب ريال مدريد يناير الماضي بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

وجاء رحيل ألونسو بعد خسارة نهائي كأس السوبر من برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتولى ألونسو تدريب ريال مدريد في بداية الموسم الحالي بداية من كأس العالم للأندية.

وقاد ألونسو الفريق في 34 مباراة وخلالها فاز الفريق في 24 وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات.

وقبلها تولى تدريب باير ليفركوزن الألماني وقاد الفريق لتحقيق ثنائية تاريخية في موسم 2023-24 بلقبي الدوري والكأس.