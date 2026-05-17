تقييم مرموش أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية

الأحد، 17 مايو 2026 - 11:22

كتب : FilGoal

عمر مرموش

لم ينجح عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في هز شباك تشيلسي في المباراة التي شهدت تتويج فريقه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك مرموش كأساسي قبل أن يخرج بين الشوطين في فوز فريقه أمام تشيلسي بنتيجة 1-0 ليتوج بثاني ألقابه مع الفريق، بعد كأس رابطة المحترفين.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من مانشستر سيتي أمام تشيلسي حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.4 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي سيتي كان برناردو سيلفا بمتوسط تقييم بلغ 7.8 درجة.

يذكر أن مهاجم آينتراخت فرانكفورت السابق انضم لمانشستر سيتي في يناير 2025، وخاض النصف الثاني من موسم 2024-2025 مع الفريق السماوي.

وسجل البالغ من العمر 26 عاما 16 هدفا بقميص السماوي، وصنع 6 أهداف.

