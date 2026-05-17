نداي: اتحاد العاصمة توج بالكونفدرالية عن جدارة.. والأرقام تثبت تفوقنا على الزمالك

يؤمن لامين نداي المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة أن فريقه كان الأفضل أمام الزمالك واستحق لقب الكونفدرالية بجدارة واستحقاق.

وخسر الزمالك لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح في استاد القاهرة.

وتغلب اتحاد العاصمة على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

وكشف لامين نداي عبر موقع كاف "تتويجنا بلقب كأس الكونفدرالية مستحق وبجدارة، وكنا مستعدين ذهنيا للمباراة ولذلك السيناريو تحديدا".

وأوضح "توقعنا سيناريو المباراة، وطلبت من اللاعبين عدم الخوف أو الارتباك حال استقبلنا هدفا مبكرا، وواصلنا اللعب بأسلوبنا المعتاد وصنعنا فرصا وحافظنا على أدائنا الهجومي".

وشدد "سيطرنا على معظم مجريات المباراة وأوقفنا نقاط قوة الزمالك وظهرنا بكل قوتنا أمامهم".

وتابع نداي "لم يستحوذ الزمالك على الكرة إلا بنسبة 34% فقط، وسدد ثلاث تسديدات فقط على المرمى بينما سددنا نحن ست تسديدات".

واختتم المدرب السنغالي تصريحاته "تلك الأرقام تُظهر أداء لاعبي فريقي".

وحسمت ركلات الترجيح ثاني ألقاب الفريق الجزائري في الكونفدرالية بعد نسخة 2023 بنتيجة 8-7.

ولأول مرة يخسر الزمالك نهائي قاري بركلات الترجيح بعد 7 محاولات ناجحة سابقة بنسبة 100%.

وحقق السنغالي لامين ندياي اللقب الرابع القاري له بعد دوري أبطال إفريقيا ولقبين للسوبر القاري.

وخسر معتمد جمال فرصة الانضمام لمجموعة تاريخية من المدربين المصريين الذين حققوا اللقب القاري للزمالك أو الأندية المصرية.

وسيخوض الفريق الجزائري السوبر الإفريقي للموسم المقبل في انتظار الفائز من مباراة صنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي.