أمم إفريقيا للناشئين - المغرب ينتصر على تونس ويقترب مع مصر من التأهل لكأس العالم

الأحد، 17 مايو 2026 - 00:50

كتب : FilGoal

أحمد صفوت - منتخب مصر للناشئين

اقترب منتخب مصر تحت 17 عاما خطوة من التأهل لـ كأس العالم بعد فوز المغرب على إثيوبيا بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وتقدم المنتخب الإثيوبي بهدف مبكر في الدقيقة عن طريق دوايت كاساو في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني قلب أصحاب الأرض الطاولة عن طريق محمد أمين موسطاش في الدقيقة 49.

أخبار متعلقة:
كأس إفريقيا للناشئين - موعد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد المغرب إلى الصدارة.. منتخب مصر يفوز على تونس بهدف قاتل في أمم إفريقيا للناشئين مصر تنظم بطولة شمال إفريقيا تحت 20 عاما منتخب مصر للناشئين يختتم تحضيراته لمواجهة تونس في كأس إفريقيا

وخطف عمران طالي الفوز للمغرب بهدف في الدقيقة 90+1.

وتقدم منتخب المغرب في صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب مصر.

فيما ظل منتخب تونس ثالثا برصيد نقطة ويليه إثيوبيا بنفس النقطة وبفارق الأهداف.

ويحتاج منتخبا مصر والمغرب للتعادل على الأقل في الجولة الأخيرة للتأهل لربع النهائي وحصد بطاقة التأهل لكأس العالم للناشئين في قطر.

وفي حال خسر منتخب مصر أمام المغرب وانتصرت إثيوبيا على تونس، وتعادلا في النقاط سيتم اللجوء لفارق الأهداف بعدما تعادلا في الجولة الأولى سلبيا.

ويلعب منتخب مصر للناشئين ضد المغرب يوم الثلاثاء 19 مايو.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع على بي إن سبورتس 7.

أمم إفريقيا للناشئين مصر للناشئين المغرب إثيوبيا
نرشح لكم
مدرب اتحاد العاصمة: كنت أعرف أفضل مسددي الزمالك في ركلات الترجيح مؤتمر معتمد جمال: لم نكن في حالتنا الطبيعية.. وأفضل لاعبي العالم يهدرون ركلات الترجيح أدارت ظهرها للأبيض.. الزمالك يخسر أول نهائي بركلات الترجيح أمام اتحاد العاصمة لم تكن في صفه هذه المرة.. الزمالك يخسر لقب الكونفدرالية بركلات الترجيح أمام اتحاد العاصمة بعد إصابة المهدي سليمان.. محمد عواد يعود للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 111 يوما تشكيل اتحاد العاصمة - خالدي يقود الهجوم أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية تشكيل الزمالك - بيزيرا أساسي في نهائي الكونفدرالية.. وإسماعيل يقود الدفاع ضد اتحاد العاصمة انتهت في أمم إفريقيا للناشئين - مصر (2)-(1) تونس.. 3 نقاط ثمينة
أخر الأخبار
أمم إفريقيا للناشئين - المغرب ينتصر على تونس ويقترب مع مصر من التأهل لكأس العالم 3 ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب اتحاد العاصمة: كنت أعرف أفضل مسددي الزمالك في ركلات الترجيح 3 ساعة | الكرة الإفريقية
اسكواش – أمينة عرفي أصغر من تتوج بلقب العالم.. ومصطفى عسل البطل للعام الثاني تواليا 4 ساعة | رياضات أخرى
إنريكي: لا أفكر في الماضي.. وأركز على كتابة التاريخ بتحقيق أبطال أوروبا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر معتمد جمال: لم نكن في حالتنا الطبيعية.. وأفضل لاعبي العالم يهدرون ركلات الترجيح 4 ساعة | الكرة المصرية
أدارت ظهرها للأبيض.. الزمالك يخسر أول نهائي بركلات الترجيح أمام اتحاد العاصمة 4 ساعة | الكرة الإفريقية
بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 4 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 2 رسالة غامضة من إمام عاشور 3 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 4 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال
/articles/529269/أمم-إفريقيا-للناشئين-المغرب-ينتصر-على-تونس-ويقترب-مع-مصر-من-التأهل-لكأس-العالم