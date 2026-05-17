أمم إفريقيا للناشئين - المغرب ينتصر على إثيوبيا ويقترب مع مصر من التأهل لكأس العالم

الأحد، 17 مايو 2026 - 00:50

كتب : FilGoal

أحمد صفوت - منتخب مصر للناشئين

اقترب منتخب مصر تحت 17 عاما خطوة من التأهل لـ كأس العالم بعد فوز المغرب على إثيوبيا بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وتقدم المنتخب الإثيوبي بهدف مبكر في الدقيقة عن طريق دوايت كاساو في الدقيقة 24.

وفي الشوط الثاني قلب أصحاب الأرض الطاولة عن طريق محمد أمين موسطاش في الدقيقة 49.

وخطف عمران طالي الفوز للمغرب بهدف في الدقيقة 90+1.

وتقدم منتخب المغرب في صدارة الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب مصر.

فيما ظل منتخب تونس ثالثا برصيد نقطة ويليه إثيوبيا بنفس النقطة وبفارق الأهداف.

ويحتاج منتخبا مصر والمغرب للتعادل على الأقل في الجولة الأخيرة للتأهل لربع النهائي وحصد بطاقة التأهل لكأس العالم للناشئين في قطر.

وفي حال خسر منتخب مصر أمام المغرب وانتصرت إثيوبيا على تونس، وتعادلا في النقاط سيتم اللجوء لفارق الأهداف بعدما تعادلا في الجولة الأولى سلبيا.

ويلعب منتخب مصر للناشئين ضد المغرب يوم الثلاثاء 19 مايو.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع على بي إن سبورتس 7.

