مدرب اتحاد العاصمة: كنت أعرف أفضل مسددي الزمالك في ركلات الترجيح

كشف لامين نداي المدير الفني لاتحاد العاصمة عن تدرب فريقه بشكل مستمر على ركلات الترجيح، وذلك سر تفوقه على الزمالك في نهائي الكونفدرالية.

وخسر الزمالك لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح في استاد القاهرة.

وتغلب اتحاد العاصمة على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

وقال نداي عبر المؤتمرالصحفي عقب المباراة: "نتدرب على تسديد ركلات الترجيح بطرق مختلفة وفزنا بها بكأس الجزائر والآن بالبطولة الكونفدرالية".

وأضاف "لدي قائمة تضم أفضل المسددين في الزمالك كنت أحتفظ بها في جيبي أثناء المباراة".

وحسمت ركلات الترجيح ثاني ألقاب الفريق الجزائري في الكونفدرالية بعد نسخة 2023 بنتيجة 8-7.

ولأول مرة يخسر الزمالك نهائي قاري بركلات الترجيح بعد 7 محاولات ناجحة سابقة بنسبة 100%.

وحقق السنغالي لامين ندياي اللقب الرابع القاري له بعد دوري أبطال إفريقيا ولقبين للسوبر القاري.

وخسر معتمد جمال فرصة الانضمام لمجموعة تاريخية من المدربين المصريين الذين حققوا اللقب القاري للزمالك أو الأندية المصرية.

وسيخوض الفريق الجزائري السوبر الإفريقي للموسم المقبل في انتظار الفائز من مباراة صنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي.

وأبهر جمهور الزمالك الجميع بـ "تيفو" ملئ جنبات استاد القاهرة بالكامل، فيما وجهوا العديد من الرسائل للاعبي الأبيض قبل اللقاء.