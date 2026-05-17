مدرب اتحاد العاصمة: كنت أعرف أفضل مسددي الزمالك في ركلات الترجيح

الأحد، 17 مايو 2026 - 00:49

كتب : FilGoal

لامين نداي - مدرب اتحاد العاصمة

كشف لامين نداي المدير الفني لاتحاد العاصمة عن تدرب فريقه بشكل مستمر على ركلات الترجيح، وذلك سر تفوقه على الزمالك في نهائي الكونفدرالية.

وخسر الزمالك لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وذلك أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح في استاد القاهرة.

وتغلب اتحاد العاصمة على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

أخبار متعلقة:
مؤتمر معتمد جمال: لم نكن في حالتنا الطبيعية.. وأفضل لاعبي العالم يهدرون ركلات الترجيح أدارت ظهرها للأبيض.. الزمالك يخسر أول نهائي بركلات الترجيح أمام اتحاد العاصمة بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك

وقال نداي عبر المؤتمرالصحفي عقب المباراة: "نتدرب على تسديد ركلات الترجيح بطرق مختلفة وفزنا بها بكأس الجزائر والآن بالبطولة الكونفدرالية".

وأضاف "لدي قائمة تضم أفضل المسددين في الزمالك كنت أحتفظ بها في جيبي أثناء المباراة".

وحسمت ركلات الترجيح ثاني ألقاب الفريق الجزائري في الكونفدرالية بعد نسخة 2023 بنتيجة 8-7.

ولأول مرة يخسر الزمالك نهائي قاري بركلات الترجيح بعد 7 محاولات ناجحة سابقة بنسبة 100%.

وحقق السنغالي لامين ندياي اللقب الرابع القاري له بعد دوري أبطال إفريقيا ولقبين للسوبر القاري.

وخسر معتمد جمال فرصة الانضمام لمجموعة تاريخية من المدربين المصريين الذين حققوا اللقب القاري للزمالك أو الأندية المصرية.

وسيخوض الفريق الجزائري السوبر الإفريقي للموسم المقبل في انتظار الفائز من مباراة صنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي.

وأبهر جمهور الزمالك الجميع بـ "تيفو" ملئ جنبات استاد القاهرة بالكامل، فيما وجهوا العديد من الرسائل للاعبي الأبيض قبل اللقاء.

الزمالك اتحاد العاصمة الكونفدرالية
نرشح لكم
أمم إفريقيا للناشئين - المغرب ينتصر على تونس ويقترب مع مصر من التأهل لكأس العالم مؤتمر معتمد جمال: لم نكن في حالتنا الطبيعية.. وأفضل لاعبي العالم يهدرون ركلات الترجيح أدارت ظهرها للأبيض.. الزمالك يخسر أول نهائي بركلات الترجيح أمام اتحاد العاصمة لم تكن في صفه هذه المرة.. الزمالك يخسر لقب الكونفدرالية بركلات الترجيح أمام اتحاد العاصمة بعد إصابة المهدي سليمان.. محمد عواد يعود للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 111 يوما تشكيل اتحاد العاصمة - خالدي يقود الهجوم أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية تشكيل الزمالك - بيزيرا أساسي في نهائي الكونفدرالية.. وإسماعيل يقود الدفاع ضد اتحاد العاصمة انتهت في أمم إفريقيا للناشئين - مصر (2)-(1) تونس.. 3 نقاط ثمينة
أخر الأخبار
أمم إفريقيا للناشئين - المغرب ينتصر على تونس ويقترب مع مصر من التأهل لكأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب اتحاد العاصمة: كنت أعرف أفضل مسددي الزمالك في ركلات الترجيح ساعة | الكرة الإفريقية
اسكواش – أمينة عرفي أصغر من تتوج بلقب العالم.. ومصطفى عسل البطل للعام الثاني تواليا ساعة | رياضات أخرى
إنريكي: لا أفكر في الماضي.. وأركز على كتابة التاريخ بتحقيق أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر معتمد جمال: لم نكن في حالتنا الطبيعية.. وأفضل لاعبي العالم يهدرون ركلات الترجيح ساعة | الكرة المصرية
أدارت ظهرها للأبيض.. الزمالك يخسر أول نهائي بركلات الترجيح أمام اتحاد العاصمة ساعة | الكرة الإفريقية
بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 2 رسالة غامضة من إمام عاشور 3 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 4 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال
/articles/529268/مدرب-اتحاد-العاصمة-كنت-أعرف-أفضل-مسددي-الزمالك-في-ركلات-الترجيح