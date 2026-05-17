أدارت ظهرها للأبيض.. الزمالك يخسر أول نهائي بركلات الترجيح أمام اتحاد العاصمة

خسر الزمالك فرصة حصد لقب الكونفدرالية بركلات الترجيح أمام اتحاد العاصمة الجزائري وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ الأبيض.

وتعادل الفريقان بنتيجة 1-1 بعد 180 دقيقة في الجزائر والقاهرة، وحسمت ركلات الترجيح اللقب للفريق الجزائري بنتيجة 8-7.

ولأول مرة يخسر الزمالك نهائيا قاريا بركلات الترجيح بعد حقق اللقب في 7 مناسبات بنسبة نجاح 100%.

وحقق الزمالك من قبل 13 لقبا قاريا 6 منها حُسمت بركلات الترجيح.

قائمة النهائيات القارية التي وصل فيها الزمالك لركلات الترجيح

دوري أبطال إفريقيا 1986

الزمالك فاز 4-2 على أفريكا سبور الإيفواري بعد التعادل 2-2

دوري أبطال إفريقيا 1993

الزمالك فاز 7-6 على أشانتي كوتوكو الغاني بعد التعادل 0-0

دوري أبطال إفريقيا 1996

الزمالك فاز 5-4 على شوتنج ستارز النيجيري بعد التعادل 3-3

السوبر الإفريقي 1997

الزمالك فاز 4-2 على المقاولون العرب بعد التعادل 0-0

الكونفدرالية 2018–19

الزمالك فاز 5-3 على نهضة بركان المغربي بعد التعادل 1-1

السوبر الإفريقي 2025

الزمالك فاز 4-3 على الأهلي بعد التعادل 1-1

الكونفدرالية 2025-26

الزمالك خسر 7-8 أمام اتحاد العاصمة الجزائري بعد التعادل 1-1