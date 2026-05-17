أدارت ظهرها للأبيض.. الزمالك يخسر أول نهائي بركلات الترجيح أمام اتحاد العاصمة

الأحد، 17 مايو 2026 - 00:18

كتب : FilGoal

الزمالك - اتحاد العاصمة

خسر الزمالك فرصة حصد لقب الكونفدرالية بركلات الترجيح أمام اتحاد العاصمة الجزائري وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ الأبيض.

وتعادل الفريقان بنتيجة 1-1 بعد 180 دقيقة في الجزائر والقاهرة، وحسمت ركلات الترجيح اللقب للفريق الجزائري بنتيجة 8-7.

ولأول مرة يخسر الزمالك نهائيا قاريا بركلات الترجيح بعد حقق اللقب في 7 مناسبات بنسبة نجاح 100%.

وحقق الزمالك من قبل 13 لقبا قاريا 6 منها حُسمت بركلات الترجيح.

قائمة النهائيات القارية التي وصل فيها الزمالك لركلات الترجيح

دوري أبطال إفريقيا 1986

الزمالك فاز 4-2 على أفريكا سبور الإيفواري بعد التعادل 2-2

دوري أبطال إفريقيا 1993

الزمالك فاز 7-6 على أشانتي كوتوكو الغاني بعد التعادل 0-0

دوري أبطال إفريقيا 1996

الزمالك فاز 5-4 على شوتنج ستارز النيجيري بعد التعادل 3-3

السوبر الإفريقي 1997

الزمالك فاز 4-2 على المقاولون العرب بعد التعادل 0-0

الكونفدرالية 2018–19

الزمالك فاز 5-3 على نهضة بركان المغربي بعد التعادل 1-1

السوبر الإفريقي 2025

الزمالك فاز 4-3 على الأهلي بعد التعادل 1-1

الكونفدرالية 2025-26

الزمالك خسر 7-8 أمام اتحاد العاصمة الجزائري بعد التعادل 1-1

