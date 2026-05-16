لم تكن في صفه هذه المرة.. الزمالك يخسر لقب الكونفدرالية بركلات الترجيح أمام اتحاد العاصمة

خطف اتحاد العاصمة الجزائري لقب الكونفدرالية من استاد القاهرة بالفوز بركلات الترجيح على الزمالك بنتيجة 8-7 بعدما انتهت المباراتين بنتيجة 1-1 في المجموع.

وخسر الزمالك ذهابا في الجزائر بهدف أحمد خالدي من ركلة جزاء، فيما انتصر الأبيض في العودة أمام انصاره بركلة جزاء سجلها عدي الدباغ.

وحسمت ركلات الترجيح ثاني ألقاب الفريق الجزائري في الكونفدرالية بعد نسخة 2023 بنتيجة 8-7.

ولأول مرة يخسر الزمالك نهائي قاري بركلات الترجيح بعد 7 محاولات ناجحة سابقة بنسبة 100%.

وحقق السنغالي لامين ندياي اللقب الرابع القاري له بعد دوري أبطال إفريقيا ولقبين للسوبر القاري.

وخسر معتمد جمال فرصة الانضمام لمجموعة تاريخية من المدربين المصريين الذين حققوا اللقب القاري للزمالك أو الأندية المصرية.

وسيخوض الفريق الجزائري السوبر الإفريقي للموسم المقبل في انتظار الفائز من مباراة صنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي.

وأبهر جمهور الزمالك الجميع بـ "تيفو" ملئ جنبات استاد القاهرة بالكامل، فيما وجهوا العديد من الرسائل للاعبي الأبيض قبل اللقاء.

لوحة فنية رائعة رسمها جمهور الفريق الأبيض قبل بداية المباراة النهائية. 👨‍🎨

التشكيل

بدأ محمد إسماعيل في مركز قلب الدفاع بدلا من محمود حمدي "الونش"، فيما عاد أحمد فتوح لمركز الظهير الأيسر بدلا من محمود بنتايك الذي تعرض للطرد في الذهاب.

وبدأ جوان بيزيرا أساسيا بعدما جلس على الدكة ذهابا.

في المقابل لم يُجر الضيوف أي تغيير على تشكيل لقاء الذهاب.

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة، وفي الدقيقة الثانية تحصل آدم كايد على ركلة جزاء بعد تعرضه للدفع من الخلف من تشي مالون.

انبرى عدي الدباغ للركلة وسجلها بهدوء على يمين الحارس معلنا هدف التقدم المبكر للزمالك في الدقيقة 5.

هدف عدّل النتيجة لتصبح 1-1 في مجموع المباراتين وأراح أعصاب جماهير الأبيض مبكرا.

ورفع الدولي الفلسطيني رصيده لـ 4 أهداف ارتقى بها للمركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة خلف عبد النور بلحوسيني لاعب شباب بلوزداد الجزائري صاحب الـ 5 أهداف.

وفي الدقيقة 8 توقفت المباراة عدة دقائق بسبب إصابة محمد إسماعيل في الوجه، وخرج لتلقي العلاج وعاد بعد دقائق لأرض الملعب.

إسماعيل سجل هدفا للزمالك في الدقيقة 14 بعد ركلة ثابتة نفذها السعيد صوب منطقة الجزاء ومهدها بيزيرا برأسية لإسماعيل الذي سجل بسهولة، لكن سرعان ما أشهر الحكم المساعد راية التسلل.

وفي الدقيقة 20 تألق مهدي سليمان في منع لاعب اتحاد العاصمة من الانفراد بمرماه وشتت الكرة في الوقت المناسب.

وبعد دقيقة سدد لاعب إسلام ميريلي ركلة حرة مباشرة قوية مرت أعلى عارضة الزمالك بقليل.

وأشهر بيير أوتشو حكم اللقاء بطاقة صفراء أولى في المباراة في الدقيقة 26 لزكريا دراوي بعد عرقلة بيزيرا.

وفي الدقيقة 27 مرت رأسية أحمد خالدي أعلى العارضة، وسقط مهدي سليمان أرضا متأثرا بالإصابة.

ولم يستطع الحارس المخضرم استكمال اللقاء وخرج من أرض الملعب وعوضه محمد عواد.

وخاض عواد أول مباراة له بقميص الزمالك منذ 111 يوما.

هدأت أحداث المباراة قليلا وفي الدقيقة 43 صوب خالدي كرة صاروخية أبعدها عواد ببراعة بقبضة يده في أول اختبار له باللقاء.

واحتسب أوتشو 8 دقائق كوقت بدلا من الضائع.

وتحصل حسين الدهيري على بطاقة صفراء ثانية في الشوط الأول بسبب الاعتراض على قرار الحكم في الدقيقة 45+5، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبيض.















































































































































































في الشوط الثاني سيطر لاعبو الفريق الجزائري على الكرة فيما تراجع الزمالك للدفاع عن تقدمه.

وفي الدقيقة 54 سلسلة تمريرات للضيوف انتهت بتصويبة مدوية من خالدي مرت بجوار القائم الأيمن.

وتدخل معتمد جمال بتغييرين في الدقيقة 60 بالدفع بكل من محمد السيد وسيف الجزيري بدلا من شيكو بانزا وآدم كايد لتنشيط وسط وهجوم الزمالك.

وحاول خالدي مجددا لكن كرت مرت بسلام على مرمى عواد في الدقيقة 62.

وتحصل عبد الله السعيد على بطاقة صفراء بسبب الاعتراض على قرار الحكم في الدقيقة 65.

وشارك جلودي ليكونزا بدلا من إسلام ميريلي في أولى تغييرات الضيوف.

وفي الدقيقة 68 جاءت أخطر فرص الضيوف، عرضية تصل إلى براهيم بن زازا الذي تسلمها وأرسل عرضية لخالدي داخل الـ 18 ومرت تصويبته أعلى العارضة.

عاد اللقاء للهدوء من جديد مع انحسار اللعب في منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 82 شارك ناصر منسي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" بدلا من عدي الدباغ وأحمد فتوح.

ومنع بن بوط حارس العاصمة رأسية رائعة من ناصر منسي في الدقيقة 85 وحولها لركنية.

وشارك رياض بن عياد في الدقيقة 88 بدلا من كاماجاتيه في ثاني تغييرات الفريق الجزائري.

وفي الدقيقة 90+2 تعرض محمد إسماعيل للإصابة وطالب بالتغيير لكن معتمد جمال استنفد تبديلاته.

في المقابل أتم الضيوف تغييراتهم بمشاركة إلياس شتي بدلا من براهيم بن زازا، لينتهي اللقاء بالتعادل في المجموع والوصول لشوطين إضافيين.

ركلات الترجيح

انبرى عبد الله السعيد للركلة الأولى أمام أسامة بن بوط وسددها بقوة على يسار الحارس في الشباك، وسجل زكريا دراوي في الشباك.

وفي الركلة الثانية سدد أحمد عبد الرحيم "إيشو" الركلة في منتصف المرمى، ورد عليه أحمد خالدي بتصويبة قوية مرت من أمام يد عواد.

وتقدم الزمالك بالركلة الثالثة عن طريق حسام عبد المجيد على يسار الحارس، وتعادل سعدي رضواني قائد الفريق الجزائري لتصبح النتيجة 3-3.

وبكل قوة في أقصى الزاوية اليمنى سجل ناصر منسي رابع ركلات الجزاء للأبيض، وبنفس الطريقة سجل البديل رياض بن عياد.

وسجل سيف الجزيري الخامسة في منتصف المرمى، وسجل ببراعة هيثم لوصيف الخامسة لننتقل إلى ركلة وركلة.

وسدد جوان بيزيرا الركلة السادسة وكذلك تعادل إلياس شتي للضيوف لتصبح النتيجة 6-6.

وعلى يمين الحارس سكنت كرة محمد السيد الشباك، وبصعوبة دخلت كرة حسين دهيري.

وأهدر محمد شحاتة ركلة الترجيح الثامنة للأبيض والتي علت العارضة، فيما سجل إيني تيندينج ركلته والتي خادعت عواد وسكنت الشباك لتنتهي المباراة بفوز الفريق الجزائري باللقب.

