بيرناردو سيلفا: جوارديولا غير نظرتي لكرة القدم.. وآمل ألا يكون هذا لقبي الأخير مع سيتي

أعرب بيرناردو سيلفا قائد مانشستر سيتي، عن سعادته الكبيرة بعد التتويج بلقب جديد مع الفريق، مؤكدا أن رحلته مع النادي كانت استثنائية، ومشيدا بالدور الكبير الذي لعبه بيب جوارديولا مدرب الفريق في مسيرته.

وحقق مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي بتحقيق الانتصار أمام تشيلسي 1-0 على ملعب ويمبلي.

وقال بيرناردو في تصريحات لشبكة BBC: "الأمر مميز للغاية، أنا سعيد جدا، كل شيء في رحلتي هنا مع مانشستر سيتي كان رائعا، ولدينا حلم صغير بتحقيق الدوري الإنجليزي الموسم الجاري".

وواصل "اليوم نحن سعداء للغاية، الأمر مميز بالنسبة لي، خاصة وأنه موسمي الأخير، أن أُهدي الجماهير لقبا آخر، وآمل ألا يكون الأخير".

وأردف "منذ وصولي حققت 20 لقبا، لذا الأمر ليس سيئا، كان هدفا رائعا بالفعل، وفي النهائيات لا يوجد مرشح مفضل".

وعن فضل جوارديولا عليه قال: "لقد غير الطريقة التي أرى بها كرة القدم، 80% من مسيرتي كانت معه كمدرب لي".

وأتم "كل الأشياء التي كنت أحلم بتحقيقها، حققتها معه، العلاقة بيننا قوية جدا، سواء في لحظات الإحباط أو الإنجازات".

وسجل أنطوان سيمينيو هدف مانشستر سيتي الوحيد.

وحصل مانشستر سيتي على لقبه الثامن في كأس الاتحاد الإنجليزي ليتساوى مع تشيلسي وتوتنام وليفربول.

وحقق الدولي المصري عمر مرموش بطولته الثانية مع مانشستر سيتي بعد كأس الرابطة الإنجليزية.

وشارك مرموش أمام تشيلسي من بداية المباراة وغادر الملعب مع بداية الشوط الثاني.

ووصل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي للقبه رقم 40 والـ20 مع مانشستر سيتي.

وأصبح أول مدرب يحصل على لقب كأس الاتحاد والرابطة مرتين في مواسم 2018\2019 - 2025\2026.

ويعتبر هذا النهائي الرابع لمانشستر سيتي على التوالي حقق اللقب مرتين أمام تشيلسي 2026 ومانشستر يونايتد 2023، وتعرض للهزيمة في مرتين أمام كريستال بالاس 2025 ومانشستر يونايتد 2024.

وبات مانشستر سيتي أول فريق يحقق كافة الانتصارات في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة في موسم واحد.