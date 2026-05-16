بايرن ميونيخ يختتم الدوري الألماني بخماسية ضد كولن.. وفولفسبورج ينجو مؤقتا من الهبوط

السبت، 16 مايو 2026 - 22:12

كتب : FilGoal

فينسنت كومباني يرفع لقب الدوري الألماني

انتهى موسم الدوري الألماني بخماسية مقابل هدف من البطل بايرن ميونيخ ضد كولن في الجولة الأخيرة من المسابقة.

فيما أفلت فولفسبورج بشكل مؤقت من الهبوط بفوزه على سانت باولي بنتيجة 3-1.

واختتم بوروسيا دورتموند الموسم بالفوز على فيردر بريمن بنتيجة 2-0.

وفاز بايرن ميونيخ بنتيجة 5-1 على كولن، وسجل هاري كين 3 أهداف في الدقائق 10 و13 و69.

ويعد الإنجليزي أكثر من سجل هاتريك هذا الموسم في الدوريات الخمس الكبرى برصيد 4 مرات.

فيما سجل توم بيشوف هدف بايرن الرابع، واختتم البديل نيكولاس جاكسون اللقاء بالهدف الخامس في الدقيقة 83 بعد مشاركته كبديل بدقيقتين بدلا من ليون جوريتسكا الذي ودع جماهير البافاري إذ سيرحل بنهاية الموسم.

ورفع البافاري رصيده التهديفي الخرافي لـ 122 هدفا هذا الموسم في 34 مباراة ليصبح في المركز الثاني تاريخيا في قائمة أكثر الفرق تسجيلا في موسم واحد بالدوريات الخمس الكبرى بعد تورينو الذي سجل 125 هدفا في 1947-48.

وأنهى بايرن موسمه برصيد 89 نقطة في الصدارة، ورفع مانويل نوير اللقب أمام جماهيره.

وسجل سعيد الملا هدف كولن الوحيد في الدقيقة 18.

واكتفى دورتموند بالوصافة بعد الفوز بنتيجة 2-0 على بريمن بفضل هدفي شيرو جيرواسي ويان كوتو.

ورفع الأصفر والأسود رصيده لـ 73 نقطة في المركز الثاني.

وحجز فريقا لايبزج وشتوتجارت بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركزين الثالث والرابع.

وحجز هوفنهايم وباير ليفركوزن بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي، وتأهل فرايبورج إلى دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

وأفلت فولفسبورج من الهبوط وحجز بطاقة الملحق بالفوز على سانت باولي بنتيجة 3-1 خارج ملعبه.

ودخل الفريقان اللقاء وفي جعبتهما 26 نقطة بالتساوي مع هايدنهايم.

الفوز قاد فولفي للارتقاء للمركز السادس عشر وخوض الملحق مع ثالث الدرجة الثانية الألمانية الذي لم يتحدد بعد.

فيما هبط هايدنهايم وسانت باولي إلى الدرجة الثانية.

وأخيرا حصل هاري كين على لقب هداف الدوري الألماني برصيد 36 هدفا سجلها في 31 مباراة.

Bayern Munich's Harry Kane is a three-time Bundesliga top scorer.

فيما حاز الفرنسي مايكل أوليسي على جائزة أفضل لاعب في الموسم.

