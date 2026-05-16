فريق بلال عطية المحتمل.. راسينج سانتاندير يعود إلى الدوري الإسباني بعد غياب 14 عاما

السبت، 16 مايو 2026 - 22:03

كتب : FilGoal

راسينج سانتاندير

حقق راسينج سانتاندير انتصارا كبيرا على بلد الوليد 4-1 ليضمن صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

وعاد راسينج سانتاندير إلى الدوري الإسباني بعد غياب 14 عاما.

وسجل رباعية راسينج كل من: أسيير فيلاليبر، و أندريس مارتن هدفان، و سليمان كامارا، فيما أحرز هدف بلد الوليد محمد جواب.

أخبار متعلقة:
مصدر من راسينج يكشف لـ في الجول حقيقة الاهتمام لضم مصطفى شوبير خبر في الجول - بلال عطية يخضع لأشعة جديدة بطلب من راسينج سانتاندير مدير التعاقدات في راسينج: النادي ملتزم بضم بلال عطية حتى في حالة إصابته وكيله: راسينج توصل لاتفاق مع الأهلي لضم بلال عطية.. وهذه بنود الصفقة

وتعود المشاركة الأخيرة لراسينج في الدوري الإسباني لعام 2012.

وارتبط راسينج سانتاندير بالتعاقد مع بلال عطية لاعب الأهلي الشاب الصيف المقبل.

وفي تصريحات إعلامية سابقة كشف عمر نائل مدير التعاقدات الدولية في نادي راسينج سانتاندير أن الفريق ملتزم بالتعاقد مع اللاعب حتى في ظل إصابته الحالية.

وأعلن النادي الأهلي خضوع لاعبه الشاب بلال عطية لجراحة ناجحة في غضروف الركبة.

وتعرض بلال عطية لإصابة قوية في مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الجمهورية وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وكشف مصدر من الأهلي لـFilGoal.com في وقت سابق: "وافقنا على انتقال بلال عطية لنادي راسينج سانتاندير الإسباني عقب نهاية الموسم الحالي".

وبهذا الانتصار رفع راسينج رصيده للنقطة 78 في صدارة الدوري الإسباني الدرجة الثانية وبفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند النقطة 46 في المركز 16.

تقدم أسيير فيلاليبر بالهدف الأول لصالح راسينج عند الدقيقة 33.

وقبل نهاية الشوط الأول أحرز محمد جواب هدف التعادل لصالح بلد الوليد.

وحصل كارلوس كليرك لاعب بلد الوليد على بطاقة حمراء عند الدقيقة 59.

وأحرز أندريس مارتن هدف راسينج الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 62.

وعزز مارتن من تقدم راسينج بالهدف الثالث في الدقيقة 73.

وسجل سليمان كامارا الهدف الرابع لصالح راسينج في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ليضمن راسينج تأهله إلى الدوري الإسباني قبل جولتين من نهاية الدوري وبعد غياب 14 عاما.

راسينج سانتاندير الدوري الإسباني
نرشح لكم
بيرناردو سيلفا: جوارديولا غير نظرتي لكرة القدم.. وآمل ألا يكون هذا لقبي الأخير مع سيتي بايرن ميونيخ يختتم الدوري الألماني بخماسية ضد كولن.. وفولفسبورج ينجو مؤقتا من الهبوط لابورتا: احترافية وأهداف ليفاندوفسكي أعادت برشلونة لمنصات التتويج ذا أثليتك: تشابي ألونسو المدرب الجديد لـ تشيلسي جوارديولا: عندما ينطفئ الشغف سأرحل.. ولا وقت للاحتفالات سيمينيو: جوارديولا طلب مني عدم تغيير أسلوبي.. ونركز على المباراة المقبلة لقب مرموش الثاني.. مانشستر سيتي يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي مايكل أوليسي أفضل لاعب في الدوري الألماني
أخر الأخبار
بعد خسارة الكونفدرالية.. تعرف على الجوائز المالية لـ الزمالك 10 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - مباراة الزمالك المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا 11 دقيقة | الدوري المصري
لم تكن في صفه هذه المرة.. الزمالك يخسر لقب الكونفدرالية بركلات الترجيح أمام اتحاد العاصمة 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
العقدة مستمرة.. جامبا أوساكا يقتل أحلام النصر ورونالدو ويخطف دوري أبطال آسيا 2 55 دقيقة | آسيا
بمشاركة ربيعة.. العين يكتسح دابا برباعية ويتوج بالدوري الذهبي ساعة | الوطن العربي
بيرناردو سيلفا: جوارديولا غير نظرتي لكرة القدم.. وآمل ألا يكون هذا لقبي الأخير مع سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
بايرن ميونيخ يختتم الدوري الألماني بخماسية ضد كولن.. وفولفسبورج ينجو مؤقتا من الهبوط ساعة | الكرة الأوروبية
فريق بلال عطية المحتمل.. راسينج سانتاندير يعود إلى الدوري الإسباني بعد غياب 14 عاما ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. الأبيض يخسر اللقب 2 رسالة غامضة من إمام عاشور 3 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 4 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال
/articles/529256/فريق-بلال-عطية-المحتمل-راسينج-سانتاندير-يعود-إلى-الدوري-الإسباني-بعد-غياب-14-عاما