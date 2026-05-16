فريق بلال عطية المحتمل.. راسينج سانتاندير يعود إلى الدوري الإسباني بعد غياب 14 عاما

حقق راسينج سانتاندير انتصارا كبيرا على بلد الوليد 4-1 ليضمن صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

وعاد راسينج سانتاندير إلى الدوري الإسباني بعد غياب 14 عاما.

وسجل رباعية راسينج كل من: أسيير فيلاليبر، و أندريس مارتن هدفان، و سليمان كامارا، فيما أحرز هدف بلد الوليد محمد جواب.

وتعود المشاركة الأخيرة لراسينج في الدوري الإسباني لعام 2012.

وارتبط راسينج سانتاندير بالتعاقد مع بلال عطية لاعب الأهلي الشاب الصيف المقبل.

وفي تصريحات إعلامية سابقة كشف عمر نائل مدير التعاقدات الدولية في نادي راسينج سانتاندير أن الفريق ملتزم بالتعاقد مع اللاعب حتى في ظل إصابته الحالية.

وأعلن النادي الأهلي خضوع لاعبه الشاب بلال عطية لجراحة ناجحة في غضروف الركبة.

وتعرض بلال عطية لإصابة قوية في مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الجمهورية وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وكشف مصدر من الأهلي لـFilGoal.com في وقت سابق: "وافقنا على انتقال بلال عطية لنادي راسينج سانتاندير الإسباني عقب نهاية الموسم الحالي".

وبهذا الانتصار رفع راسينج رصيده للنقطة 78 في صدارة الدوري الإسباني الدرجة الثانية وبفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند النقطة 46 في المركز 16.

تقدم أسيير فيلاليبر بالهدف الأول لصالح راسينج عند الدقيقة 33.

وقبل نهاية الشوط الأول أحرز محمد جواب هدف التعادل لصالح بلد الوليد.

وحصل كارلوس كليرك لاعب بلد الوليد على بطاقة حمراء عند الدقيقة 59.

وأحرز أندريس مارتن هدف راسينج الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 62.

وعزز مارتن من تقدم راسينج بالهدف الثالث في الدقيقة 73.

وسجل سليمان كامارا الهدف الرابع لصالح راسينج في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ليضمن راسينج تأهله إلى الدوري الإسباني قبل جولتين من نهاية الدوري وبعد غياب 14 عاما.