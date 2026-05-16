بعد إصابة المهدي سليمان.. محمد عواد يعود للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 111 يوما

عاد محمد عواد للمشاركة مع الزمالك وحراسة مرمى الأبيض من جديد بعد فترة طويلة من الغياب.

ودخل محمد عواد إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة في الدقيقة 30 من المباراة.

وذلك بعد إصابة المهدي سليمان حارس مرمى الأبيض.

وتعد هذه هي أول مرة يشارك فيها عواد مع الزمالك هذا الموسم، منذ مواجهة المصري في مجموعات الكونفدرالية بتاريخ 25 يناير الماضي.

أي منذ 111 يوما بالتمام والكمال، ليعود حارس الأبيض للظهور من جديد مع الزمالك.

وتقدم الزمالك على اتحاد العاصمة في الدقيقة 5 من ركلة جزاء سددها عدي الدباغ.

وتشير نتيجة مباراة الذهاب في الجزائر إلى فوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد.