بعد إصابة المهدي سليمان.. محمد عواد يعود للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 111 يوما

السبت، 16 مايو 2026 - 21:53

كتب : FilGoal

سيف الجزيري - الزمالك - محمد عواد

عاد محمد عواد للمشاركة مع الزمالك وحراسة مرمى الأبيض من جديد بعد فترة طويلة من الغياب.

محمد عواد

النادي : الزمالك

مهدي سليمان

النادي : الزمالك

الزمالك

ودخل محمد عواد إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة في الدقيقة 30 من المباراة.

وذلك بعد إصابة المهدي سليمان حارس مرمى الأبيض.

أخبار متعلقة:
الرابع في الكونفدرالية.. الدباغ يسجل أول أهداف الزمالك في اتحاد العاصمة بمشاركة حجازي.. الهلال يفوز على نيوم بثنائية ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة

وتعد هذه هي أول مرة يشارك فيها عواد مع الزمالك هذا الموسم، منذ مواجهة المصري في مجموعات الكونفدرالية بتاريخ 25 يناير الماضي.

أي منذ 111 يوما بالتمام والكمال، ليعود حارس الأبيض للظهور من جديد مع الزمالك.

وتقدم الزمالك على اتحاد العاصمة في الدقيقة 5 من ركلة جزاء سددها عدي الدباغ.

وتشير نتيجة مباراة الذهاب في الجزائر إلى فوز اتحاد العاصمة بهدف دون رد.

الزمالك المهدي سليمان الكونفدرالية محمد عواد
نرشح لكم
تشكيل اتحاد العاصمة - خالدي يقود الهجوم أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية تشكيل الزمالك - بيزيرا أساسي في نهائي الكونفدرالية.. وإسماعيل يقود الدفاع ضد اتحاد العاصمة انتهت في أمم إفريقيا للناشئين - مصر (2)-(1) تونس.. 3 نقاط ثمينة زيارة وفد من الزمالك لبعثة اتحاد العاصمة موهبة ليل يختار تمثيل منتخب المغرب بدلا من فرنسا إيقاف محمد أوناجم 5 مباريات وغرامة مالية مهاجم إنتر ينضم لقائمة كوت ديفوار النهائية المشاركة في كأس العالم 24 كاميرا ودرون.. التليفزيون المصري يعلن نقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة
أخر الأخبار
بايرن ميونيخ يختتم الدوري الألماني بخماسية ضد كولن.. وفولفسبورج ينجو مؤقتا من الهبوط دقيقة | الكرة الأوروبية
فريق بلال عطية المحتمل.. راسينج سانتاندير يعود إلى الدوري الإسباني بعد غياب 14 عاما 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد إصابة المهدي سليمان.. محمد عواد يعود للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 111 يوما 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
بمشاركة حجازي.. الهلال يفوز على نيوم بثنائية ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة 29 دقيقة | سعودي في الجول
الرابع في الكونفدرالية.. الدباغ يسجل أول أهداف الزمالك في اتحاد العاصمة 56 دقيقة | الكرة المصرية
لابورتا: احترافية وأهداف ليفاندوفسكي أعادت برشلونة لمنصات التتويج ساعة | الكرة الأوروبية
كأس إفريقيا للناشئين - موعد مباراة منتخب مصر المقبلة ضد المغرب ساعة | منتخب مصر
ذا أثليتك: تشابي ألونسو المدرب الجديد لـ تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة غامضة من إمام عاشور 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 مباشر نهائي الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) اتحاد العاصمة.. بداية الشوط الثاني 4 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال
/articles/529255/بعد-إصابة-المهدي-سليمان-محمد-عواد-يعود-للمشاركة-مع-الزمالك-بعد-غياب-111-يوما