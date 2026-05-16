ذا أثليتك: تشابي ألونسو المدرب الجديد لـ تشيلسي

السبت، 16 مايو 2026 - 20:48

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

أصبح الإعلان الرسمي هو ما يفصل تشابي ألونسو عن تولي تدريب تشيلسي الإنجليزي.

وخسر تشيلسي منذ قليل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بتعرضه للهزيمة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-0.

وكشفت شبكة "ذا أثليتك" فإن تشيلسي توصل لاتفاق مع تشابي ألونسو ليصبح المدير الفني الجديد بعقد يمتد لـ 4 مواسم وسيتم الإعلان قريبا.

وسبق أن تنافس ألونسو مع أندوني إيراولا مدرب بورنموث على تولى تدريب البلوز خلفا لـ ليام روسينيور.

وقاد كالوم ماكفارلين الفريق بشكل مؤقت لنهاية الموسم عقب رحيل روسينيور عن تدريب الفريق.

ومن المقرر أن يبدأ تشيلسي فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 28 يوليو، عندما يواجه ويسترن سيدني واندررز الأسترالي في مباراة ودية.

ورحل ألونسو عن تدريب ريال مدريد يناير الماضي بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

وجاء رحيل ألونسو بعد خسارة نهائي كأس السوبر من برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتولى ألونسو تدريب ريال مدريد في بداية الموسم الحالي بداية من كأس العالم للأندية.

وقاد ألونسو الفريق في 34 مباراة وخلالها فاز الفريق في 24 وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات.

وقبلها تولى تدريب باير ليفركوزن الألماني وقاد الفريق لتحقيق ثنائية تاريخية في موسم 2023-24 بلقبي الدوري والكأس.

