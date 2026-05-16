تشكيل الزمالك - بيزيرا أساسي في نهائي الكونفدرالية.. وإسماعيل يقود الدفاع ضد اتحاد العاصمة

السبت، 16 مايو 2026 - 19:50

كتب : إبراهيم رمضان

يبدأ جوان بيزيرا أساسيا في هجوم الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك ضيفه الفريق الجزائري في الإياب على استاد القاهرة في التاسعة مساءً.

وخسر الزمالك بهدف دون رد في الذهاب بهدف أحمد الخالدي.

وجلس بيزيرا على مقاعد البدلاء ذهابا، وشارك البرازيلي كبديل في الدقائق الأخيرة وسجل هدفا تم إلغاءه لاحتساب ركلة جزاء للفريق الجزائري.

ويقود محمد إبراهيم مركز الظهير الأيمن في غياب عمر جابر المصاب، بينما تحول محمد إسماعيل لقلب الدفاع بدلا من محمود حمدي "الونش" الذي يبدأ من على مقاعد البدلاء.

ويلعب أحمد فتوح ظهير أيسر بدلا من محمود بنتايك الذي تعرض للطرد في الدقائق الأخيرة في لقاء الذهاب.

فيما جاء تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – آدم كايد.

الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – جوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد - السيد أسامة - محمود حمدي "الونش" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - محمد السيد - أحمد ربيع - أحمد شريف - ناصر منسي - سيف الجزيري.

وفاز اتحاد العاصمة على حساب الزمالك بهدف نظيف في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية مرتين عامي 2019، و2024، بعد الفوز في المباراة النهائية في المرتين أمام نهضة بركان المغربي.

أما اتحاد العاصمة فتوج بكأس الكونفدرالية مرة وحيدة عام 2023 بعد فوزه أمام يانج أفريكانز في المباراة النهائية.

