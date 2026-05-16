كما كشف في الجول.. محمد بركات مدربا لـ إنبي

أعلن نادي إنبي تعاقده بشكل رسمي مع محمد بركات لتولي تدريب الفريق خلفا لحمزة الجمل.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن إتمام إنبي اتفاقه مع بركات لتولي تدريبه.

وكشف إنبي عبر حسابه على فيسبوك عن تعاقده بشكل رسمي مع محمد بركات.

وقدم بركات استقالته من تدريب مسار في شهر فبراير من العام الجاري.

وخاض بركات 23 مباراة مع مسار حصد خلالها 38 نقطة من 10 انتصارات و8 تعادلات و5 هزائم.

أما حمزة الجمل، فقاد إنبي في 47 مباراة، فاز في 19 وتعادل في 16 وخسر 12 مباراة.

وتواجد إنبي تحت قيادة الجمل ضمن الـ 7 الكبار للمنافسة على لقب الدوري المصري.

واختتم إنبي منافسات بطولة الدوري في المركز السادس برصيد 6 نقاط، بعدما خاض آخر مبارياته أمام الأهلي.

وودع إنبي كأس مصر من الدور نصف النهائي بالخسارة أمام بيراميدز الذي سيواجه زد في نهائي البطولة.

فيما يستعد النادي البترولي لمواجهة وادي دجلة في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.