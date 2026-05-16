خبر في الجول – إنبي يتمم اتفاقه لتعيين محمد بركات كمدرب للفريق

السبت، 16 مايو 2026 - 15:41

كتب : عمرو نبيل

أتم نادي إنبي اتفاقه مع محمد بركات مدرب مسار السابق لتدريب الفريق.

وكان إنبي قد أعلن في وقت سابق رحيل حمزة الجمل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إنبي أتم اتفاقه مع محمد بركات لتدريب خلفا لحمزة الجمل.

وقدم بركات استقالته من تدريب مسار في شهر فبراير من العام الجاري.

وخاض بركات 23 مباراة مع مسار حصد خلالها 38 نقطة من 10 انتصارات و8 تعادلات و5 هزائم.

أما حمزة الجمل، فقاد إنبي في 47 مباراة، فاز في 19 وتعادل في 16 وخسر 12 مباراة.

وتواجد إنبي تحت قيادة الجمل ضمن الـ 7 الكبار للمنافسة على لقب الدوري المصري.

واختتم إنبي منافسات بطولة الدوري في المركز السادس برصيد 6 نقاط، بعدما خاض آخر مبارياته أمام الأهلي.

وودع إنبي كأس مصر من الدور نصف النهائي بالخسارة أمام بيراميدز الذي سيواجه زد في نهائي البطولة.

فيما يستعد النادي البترولي لمواجهة وادي دجلة في نصف نهائي كأس عاصمة مصر.

