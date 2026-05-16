مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: اقتربنا من الاتفاق مع خطاب بعد اعتذار الخشاب

كشف مصدر من نادي غزل المحلة عن اقتراب الاتفاق مع أحمد خطاب مدرب فاركو السابق لخلاف علاء عبد العال.

ورحل علاء عبد العال عند تدريب الفريق قبل 3 مباريات من نهاية مسابقة الدوري.

وقال مصدر من نادي غزل المحلة لـFilGoal.com: "عن اقتراب الاتفاق مع أحمد خطاب مدرب فاركو السابق لخلافة علاء عبد العال".

وأضاف "اتجهنا للتعاقد مع خطاب بعدما اعتذر شريف الخشاب عن عدم تدريب الفريق، وفضل الاستمرار في منصب المدير الرياضي للنادي".

وأصدر نادي غزل المحلة بيانا بشأن مدربه علاء عبد العال بسبب إبلاغ الإدارة برحيله عن تدريب الفريق قبل نهاية الموسم.