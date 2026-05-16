مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: اقتربنا من الاتفاق مع خطاب بعد اعتذار الخشاب

السبت، 16 مايو 2026 - 18:49

كتب : رضا السنباطي

أحمد خطاب - فاركو

كشف مصدر من نادي غزل المحلة عن اقتراب الاتفاق مع أحمد خطاب مدرب فاركو السابق لخلاف علاء عبد العال.

ورحل علاء عبد العال عند تدريب الفريق قبل 3 مباريات من نهاية مسابقة الدوري.

وقال مصدر من نادي غزل المحلة لـFilGoal.com: "عن اقتراب الاتفاق مع أحمد خطاب مدرب فاركو السابق لخلافة علاء عبد العال".

وأضاف "اتجهنا للتعاقد مع خطاب بعدما اعتذر شريف الخشاب عن عدم تدريب الفريق، وفضل الاستمرار في منصب المدير الرياضي للنادي".

وأصدر نادي غزل المحلة بيانا بشأن مدربه علاء عبد العال بسبب إبلاغ الإدارة برحيله عن تدريب الفريق قبل نهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

ويستعد غزل المحلة لخوض 3 مباريات أمام الاتحاد السكندري ومودرن سبورت وحرس الحدود.

ويحتل الفريق الأزرق المركز السابع عشر برصيد 31 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

وشهدت ولاية عبد العال سلسلة ضخمة من التعادلات إذ تعادل في 19 مباراة من أًصل 30 خاضها في الدوري هذا الموسم معادلا الرقم القياسي.

مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: اقتربنا من الاتفاق مع خطاب بعد اعتذار الخشاب
