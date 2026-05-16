خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 11 من مرحلة تفادي الهبوط لـ الدوري المصري
السبت، 16 مايو 2026 - 18:20
كتب : FilGoal
أعلنت شركة "تذكرتي" طرح تذاكر الجولة 11 من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.
وستقام الجولة على مدار يومي الأحد والإثنين المقبلين.
وإليكم المباريات المتاح تذاكرها
الأحد 17-5
5:00 استاد السلام – البنك الأهلي × الجونة
8:00 استاد الإسماعيلية – الإسماعيلي × زد
الإثنين 18-5
5:00 استاد جهاز الرياضة – طلائع الجيش × فاركو
8:00 استاد المقاولون العرب – المقاولون العرب × وادي دجلة
8:00 استاد غزل المحلة – غزل المحلة × الاتحاد السكندري
حجز مباريات المرحلة النهائية - المجموعة ٢ - الأسبوع الحادي عشر متاح الآن في #دوري_النيل 🏟️⚽
احجز واستلم تذكرتك وتذكرتي Fan ID دلوقتي من
15355📞 pic.twitter.com/iKpVbWkaD3— Tazkarti (@Tazkarti) May 16, 2026
وهبط بالفعل فريقي فاركو والإسماعيلي إلى دوري المحترفين.
