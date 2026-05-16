خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 11 من مرحلة تفادي الهبوط لـ الدوري المصري

السبت، 16 مايو 2026 - 18:20

كتب : FilGoal

جماهير غزل المحلة

أعلنت شركة "تذكرتي" طرح تذاكر الجولة 11 من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

وستقام الجولة على مدار يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وإليكم المباريات المتاح تذاكرها

الأحد 17-5

5:00 استاد السلام – البنك الأهلي × الجونة

8:00 استاد الإسماعيلية – الإسماعيلي × زد

الإثنين 18-5

5:00 استاد جهاز الرياضة – طلائع الجيش × فاركو

8:00 استاد المقاولون العرب – المقاولون العرب × وادي دجلة

8:00 استاد غزل المحلة – غزل المحلة × الاتحاد السكندري

وهبط بالفعل فريقي فاركو والإسماعيلي إلى دوري المحترفين.

