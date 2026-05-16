إلى الصدارة.. منتخب مصر يفوز على تونس بهدف قاتل في أمم إفريقيا للناشئين

خطف منتخب مصر تحت 17 عاما صدارة ترتيب المجموعة الأولى لبطولة كأس إفريقيا للناشئين بالفوز على تونس في الوقت القاتل.

وفاز منتخب مصر على تونس 2-1 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وسجل منصف الثابتي هدف التقدم لمنتخب تونس من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة.

وعدل محمد جمال النتيجة لمنتخب مصر من ركلة جزاء أيضا عند الدقيقة 41.

ونجح أمير أبو العز مهاجم مونزا الإيطالي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90 بعد تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

منتخب مصر ارتقى لصدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط في انتظار نتيجة مباراة المغرب وإثيوبيا بالمجموعة ذاتها.

وحقق منتخب مصر انتصاره الأول بعدما تعادل سلبيا ضد إثيوبيا بالجولة الأولى.

وجاء ترتيب المجموعة بعد مباراة اليوم كالتالي:

مصر 4 نقاط من مباراتين

المغرب نقطة من مباراة

تونس نقطة من مباراتين

إثيوبيا نقطة من مباراة.

يذكر أن منتخبنا الوطني، تحت 17 عاما، افتتح مشواره في كأس الأمم الأفريقية بالتعادل مع نظيره الإثيوبي بدون أهداف ضمن منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.

وشهدت المجموعة ذاتها تعادل منتخبي المغرب وتونس بهدف لكل منهما.

ويتأهل 10 منتخبات من البطولة إلى بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما والمقرر إقامته بقطر.