جوارديولا: سأستمر مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل

السبت، 16 مايو 2026 - 16:00

كتب : FilGoal

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن مستقبله مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال جوارديولا عبر بي بي سي: "أنا مستمر في مانشستر سيتي ولدي عقد، تلقيت الكثير من الاستفسارات حول مستقبلي، ولكنني هنا وبنهاية الموسم بالدوري الإنجليزي وهذا جيد".

وكانت عدة تقارير قد أشارت إلى إمكانية رحيل جوارديولا عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي بعد قليل في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان مانشستر سيتي قد توج خلال الموسم الحالي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية.

ويحتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بقارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

وتوج مانشستر سيتي بـ 19 لقبا تحت قيادة جوارديولا منها الدوري الإنجليزي 6 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة.

