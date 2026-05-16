انتهت في أمم إفريقيا للناشئين - مصر (2)-(1) تونس.. 3 نقاط ثمينة

السبت، 16 مايو 2026 - 15:45

كتب : FilGoal

أمير أبو العز - منتخب مصر للناشئين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مصر ضد تونس بالجولة الثانية من دور مجموعات أمم إفريقيا للناشئين.

نهاية المباراة

ق90 أمير أبو العز يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق86 رأسية من أمير أبو العز يتصدى لها حارس مرمى منتخب تونس

ق60 عرضية خطيرة من محمد جمال لاعب منتخب مصر تمر داخل منطقة الجزاء بغرابة دون أن يحولها أحد في اتجاه المرمى التونسي

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. جوووول التعادل لمصر عن طريق محمد جمال.

ق39. ركلة جزاااء لمنتخب مصر.

ق10. هدف أول لمنتخب تونس عن طريق منصف الثابتي من ركلة جزاء.

ق9. ركلة جزاء لمنتخب تونس.

بداية المباراة

مصر تونس أمم إفريقيا للناشئين
