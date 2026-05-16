رحلة الملك (1) – موسم أول للتاريخ ونهاية عكس كل التوقعات

اللحظات الأولى من كل شيء دائما ما تعلق في الأذهان، ولأن القصة مختلفة فقد كانت تلك اللحظات والأيام الأولى لا تُنسى على الإطلاق.

محمد صلاح النادي : ليفربول

"أشعر بالسعادة منذ يومي الأول في ليفربول. بعد أن بدأت اللعب وإحراز الأهداف، شعرت وكأنني في منزلي"، قد تكون هذه هي الجملة التي تلخص مسيرة محمد صلاح مع ليفربول والتي امتدت لـ9 مواسم.

حين تعود بالذاكرة لموسم صلاح الأول مع ليفربول لن تتذكر سوى النجاحات والأهداف الغزيرة، ووصوله للمكانة التي جعلتنا نحلم يوما ما بوجود لاعب مصري ينافس على الكرة الذهبية.

عندما انتقل الدولي المصري إلى ليفربول قادما من روما في صيف 2017 بدون ضجة كبيرة، لم يكن أكثر المتفائلين يحلم بأنه سينهي الموسم هدافا للدوري الإنجليزي، ربما لأن تجربته مع تشيلسي في 2014 لم يكتب لها النجاح.

لكن وجد صلاح ترحابا كبيرا من البرازيلي روبرتو فيرمينو، واعترف الفرعون المصري أنه طلب من فيرمينو الحصول على قميص رقم 11 وهو ما وافق عليه فيرمينو في خطوة أولى إيجابية ربما ساعدته في شعوره بأنه في "منزله" كما قال.

ودخل صلاح موسم 2017-2018 كالإعصار، يهز شباك كل ما يلعب ضده ويسجل الأهداف بكل الطرق.

أول مباراة.. أول هدف

أي لاعب في العالم يحلم بأن يبدأ مشواره مع فريقه الجديد بتسجيل هدف يخفف الضغط من فوق أكتافه، وهو ما حدث مع صلاح في ليفربول.

ففي المباراة الأولى له بالدوري الإنجليزي سجل هدفا في شباك واتفورد، لتنتهي رحلة البحث عن الهدف الأول مبكرا.

بفضل هذا الهدف، بات الدولي المصري ضمن 12 لاعباً سجلوا في ظهورهم الأول مع ليفربول.

صام صلاح عن التسجيل أمام كريستال بالاس عندما دخل كبديل، قبل أن يهز شباك أرسنال بهدف لا ينسى على ملعب أنفيلد، حين ركض من قبل منتصف الملعب.

سار صلاح بوتيرة متوسطة مع ليفربول في شهري سبتمبر وأكتوبر، لكن في الوقت نفسه قاد منتخب مصر للتأهل لكأس العالم بعد غياب 28 عاما، بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 95، فازت به مصر على الكونغو.

نوفمبر

بعد قيادة مصر للمونديال، تألق صلاح ليصبح أسرع لاعب يصل لعشرة أهداف في الدوري الإنجليزي.. بإحرازه هدف التعادل أمام تشيلسي، وصل لاعب بازل السابق لهدفه العاشر في 13 مباراة، وهو المعدل الأسرع بين لاعبي ليفربول عبر التاريخ.

"أكثر أغنية أحبها هي (الملك المصري). عقب 10 أو 15 مباراة، سمعتهم يهتفون باسمي لأول مرة، وكان شعورا مدهشا"، بالنسبة لي كان نجاحا باهرا أن يصنعون أغنية خاصة لي في شهرين أو ثلاثة".

ديسمبر

في نهاية 2017، أحرز صلاح هدفي الفوز على ليستر سيتي، ليصل للهدف رقم 23 في 29 مباراة. لم ينجح لاعب في تسجيل هذا العدد من الأهداف قبل نهاية العام، سوى روجر هنت في موسم 1961 -1962.

يناير

أسرع لاعب وصولاً للهدف رقم 25.. فقد سجل صاحب الـ25 عاما وقتها هدفاً في الشوط الثاني أمام ويست بروميتش في كأس إنجلترا، ليصل للهدف رقم 25 في 32 مباراة.

فبراير

أسرع لاعب أحرز 20 هدفاً في الدوري الإنجليزي.. أمام توتنام وفي مباراة انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، وصل صلاح لهدفه رقم 21 خلال 25 مباراة بالدوري الإنجليزي، ليصبح الأسرع في تاريخ المسابقة.

المصري الأكثر تسجيلا في الدوري الإنجليزي.. خلال الفترة التي قضاها مع تشيلسي، سجل محمد صلاح هدفين. ومع ليفربول أمام توتنام وصل صلاح للهدف رقم 23 له في الدوري الإنجليزي، محطما رقم أحمد حسام "ميدو" الذي سجل 22 هدفاً مع توتنام وميدلزبره ووست هام وويجان خلال الفترة بين عامي 2004 و2010.

مارس

أكثر لاعب في الدوري الإنجليزي حصولاً على جائزة لاعب الشهر في موسم.. فاز صلاح بالجائزة خلال شهور فبراير ونوفمبر ومارس، ليصبح أول لاعب ينال الجائزة 3 مرات في موسم واحد.

أكثر لاعبي ليفربول إحرازاً للأهداف في الموسم الأول.. برصيد 36 هدفاً وصل لهم بفضل رباعيته في مرمى واتفورد، بات صلاح أكثر لاعب يحرز أهدافاً في الموسم الأول مع ليفربول عبر تاريخ النادي، محطما رقم توريس صاحب الـ33 هدفاً.

- أول مصري يحرز هاتريك في الدوري الإنجليزي.. وبفضل هذه الثلاثية، انضمت مصر لقائمة مكونة من 10 دول أفريقية نجح لاعبون منها في إحراز هاتريك بالدوري الإنجليزي، ورفع قائمة الجنسيات المختلفة إلى 43 دولة.

أبريل

سجل صلاح الهدف رقم 30 له أمام بورنموث، ليحطم رقم الإيفواري ديدييه دروجبا الذي سجل 29 هدفاً خلال موسم 2009-2010. ويصبح الإفريقي الأكثر تهديفاً خلال موسم واحد.

أسرع لاعب في ليفربول يصل للهدف رقم 40.. الهدف الذي أحرزه أمام بورنموث كان رقم 40 له مع الريدز في مختلف البطولات في 45 مباراة.

أكثر لاعب في ليفربول يسجل في دوري الأبطال خلال موسم.. أحرز النجم المصري هدفين ضد روما في المباراة التي انتهت بنتيجة 5-2، ليصل للهدف العاشر في البطولة.

"صلاح رائع، لابد أنه حقق أكثر مما كان يتوقعه لنفسه، هذا ما أعتقده. يورجن كلوب أيضا لم يتوقع أن يسجل اللاعب 39 هدفا حتى الآن".

"لا يزال صلاح متواضعا رغم كل هذه الأهداف، مستمر في تقديم أفضل ما لديه، يبذل قصارى جهده حتى عندما تكون الكرة ليست معه. مذهل".

كيني دالجليش أسطورة ليفربول عبر قناة النادي.

ليس ذلك فقط، فحصل صلاح على جائزة بوشكاش بهدفه في إيفرتون متفوقا على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وبذلك أصبح صلاح أول عربي وإفريقي يحصد الجائزة.

ورغم ذلك، إلا أن بعض التقارير الإخبارية خرجت وقتها وأوضحت أن صلاح حصل على الجائزة كإرضاء له من قبل فيفا لعدم حصوله على الكرة الذهبية.

مايو

بفضل هدفه في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي ضد برايتون، حسم صلاح الصراع على لقب هداف الدوري بـ32 هدفاً، وأصبح الأكثر تهديفاً عبر التاريخ في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

وبات صلاح بهذا الرصيد، متفوقاً بفارق هدف عن آلان شيرار وكريستيانو رونالدو ولويس سواريز.

الأكثر تهديفاً وفقاً لعدد المباريات في الدوري الإنجليزي.. أحرز محمد صلاح أهدافاً في 24 مباراة مختلفة خلال الدوري الإنجليزي ، محطماً الرقم القياسي بـ21 مباراة المسجل باسم روبن فان بيرسي وكريستيانو رونالدو.

الأكثر تسجيلا في فرق مختلفة بالدوري الإنجليزي.. بهدفه في مرمى برايتون على ملعب آنفيلد، سجل صلاح أهدافاً في 17 فريقاً مختلفاً.

أول لاعب يحرز مجموع أهداف أكثر من 3 فرق مختلفة في الدوري الإنجليزي خلال موسم.. أحرز صلاح 32 هدفاً، متفوقا على الثلاثي ويست بروميتش (31 هدفاً) وسوانزي سيتي (28 هدفاً) وهدرسفيلد تاون (28 هدفاً).

أداء صلاح الرائع في هذا الموسم، جعله يحصد جائزة لاعب الشهر في ليفربول في كل أشهر الموسم، باستثناء شهري أكتوبر ويناير، فقد توج بجوائز أشهر أغسطس وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر وفبراير ومارس وأبريل ومايو.

وتلألأ المحترف الدولي المصري مع الحمر وحصد عدة جوائز فردية كأفضل لاعب في إفريقيا من الاتحاد الإفريقي وأيضا من بي بي سي، بجانب أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة اللاعبين المحترفين وأفضل لاعب من رابطة الدوري بجانب الحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي وغيرها من الجوائز الفردية.

صلاح انفجر مع ليفربول هذا الموسم إذ سجل 44 هدفا خلال 51 مباراة لعبها بقميص الفريق، وقاد الفريق للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، فماذا حدث؟.

الدولي المصري دخل نهائي الأبطال بعدما أنهى موسم الدوري الإنجليزي بأفضل طريقة حين توج بجائزتي أفضل لاعب من رابطة الدوري وهداف المسابقة، وضمهما إلى مجموعة من الجوائز الفردية التي حصدها على مدار الموسم.

لو أخبروا محمد صلاح ظهيرة يوم حار في قرية نجريج أنه سيكون نجم فريقه الأول بنهائي دوري أبطال أوروبا بظرف معين من السنوات؟ مستحيل.

بدأ صلاح نهائي دوري أبطال أوروبا وواجه ريال مدريد لكنه أصيب في شوط المباراة الأول في كتفه بعد التحام مع سيرخيو راموس مدافع النادي الملكي ليخرج باكيا، ويخسر الحمر بنتيجة 3-1.

حامت الشكوك وقتها حول قدرته على المشاركة في كأس العالم 2018 مع منتخب مصر، بالفعل غاب عن المباراة الأولى أمام أوروجواي، ثم لعب ضد روسيا والسعودية وسجل هدفي الفراعنة الوحيدين ليصبح الهداف التاريخي في المونديال لمصر متساويا مع الراحل عبد الرحمن فوزي.

عاد بعدها إلى ليفربول ليبدأ سنوات أخرى من المجد.