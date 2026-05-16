أربيلوا: مورينيو هو رقم واحد بالنسبة لي.. وسأكون سعيدا إذا عاد

السبت، 16 مايو 2026 - 13:06

كتب : FilGoal

يرى ألفارو أريبوا مدرب ريال مدريد أن جوزيه مورينيو بالنسبة له هو الرقم واحد، وسيكون سعيدا إذا تولى مسؤولية تدريب الفريق خلفا له.

ويعد مورينيو حاليا هو أقرب المرشحين لتولي تدريب ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "إشبيلية فاز في مبارياته الثلاث الأخيرة ويلعب بشكل جيد تحت قيادة لويس جارسيا، لقد غير الأمور بالفريق، اللعب في ملعب بيزخوان مثير دائما عندما يلعب ريال مدريد هناك، أعتقد أن لديهم واحدة من أفضل القواعد الجماهيرية في إسبانيا".

وواصل "كنت في طريقي إلى هنا ورأيت مبابي فقلت له أن يهدأ وأنا سأتولى الأمر، لقد ناقشنا بالفعل ما قاله عقب المباراة وأرى أن الأمر طبيعي وأنا مررت بتلك المواقف من قبل وأفهم شعور اللاعبين في جميع الحالات وأعرف معنى أن تلعب باستمرار ومعنى أن تشارك بشكل أقل ومعنى ألا تلعب إطلاقا، لذلك أتفهم شعوره وعلاقتي بمبابي لا تزال كما هي".

وأكمل "عندما أتحدث مع اللاعبين، لا أخشى أن يقوموا بمناقشة الأمر أو مشاركة ما دار بيننا، أفضل أن يبقى الأمر خاصا عندما نتحدث على انفراد، ولكن لا أمانع إذا جعلوا أي حديث جمعني بهم علنيا، لقد تحدثت مع مبابي قبل المباراة وما شرحته له شرحته لكم أيضا ولا توجد مشكلة".

وتابع "لقد جئت إلى هنا قبل 4 أشهر، كنت مدربا في الدرجة الأولى وأنا أغادر بعدما دربت ريال مدريد وبعدما قدت فريقا في الدرجة الأولى ولعبت بدوري أبطال أوروبا، لا أعتقد أن هناك الكثير من المدربين يمكنهم قول الأمر ذاته، بالنسبة لي كانت هذه الأشهر تجربة هائلة وفرصة كبيرة للتعلم، وحتى الوقوف أمامكم يعد درسا بحد ذاته، وعندما ينتهي كل شيء سأغادر وضميري مرتاح".

واستمر "ريال مدريد لديه ملايين المشجعين، وأنا أشعر بهم، ولكن الأهم بالنسبة لي هو أن عمري حاليا 43 عاما وأنا قضيت 20 منهم في ريال مدريد، كلاعب من الشباب وبالفريق الأول وكسفير للنادي وكمدرب للشباب، هذه سنوات عديدة في مكان أعتبره منزلي، ومهما كانت الطريقة التي ستتذكرني بها الجماهير، فأنا أشعر بأنها مليئة بالمودة".

وتابع "لا أفهم الحديث عن غرفة خلع ملابس ريال مدريد وعدم إمكانية السيطرة عليها، لا أتفق مع ذلك، هذا ليس الوصف المناسب، أما بالنسبة لي، كلاعب وبالأخص كمشجع مدريدي، فإن جوزيه مورينيو هو الرقم واحد، كنت أرى ذلك قبل شهر وما زلت أراه الآن، جوزيه كان وسيظل دائما واحدا منا، وإذا كان هنا الموسم المقبل سأكون سعيدا جدا برؤيته يعود إلى بيته".

وأضاف "أصعب شيء في هذا النادي دائما يكون عندما لا تفوز، هذا ما يؤلمني بشدة وهو عدم مساعدة النادي واللاعبين على التتويج بالألقاب، هذا كل ما أردته وهذه أكبر خيبة أمل لي خلال تلك الأشهر".

