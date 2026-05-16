سون وكانج إن يقودان قائمة كوريا لـ كأس العالم

السبت، 16 مايو 2026 - 12:54

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - كوريا الجنوبية

يقود المخضرم سون هيونج مين لاعب لوس أنجلوس الأمريكي قائمة منتخب كوريا الجنوبية المشاركة في كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ويتواجد لي كانج إن لاعب باريس سان جيرمان في قائمة المنتخب، بالإضافة إلى كيم مين جاي مدافع بايرن ميونيخ.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: جوي هيون وو (أولسان إتش دي الكوري) – كيم سيونج جيو (طوكيو الياباني) – سونج بوم كيون (جيونبك هيونداي موتورز الكوري).

الدفاع: كيم مين جاي (بايرن ميونيخ) – تشو يو مين (الشارقة الإماراتي) – لي هان بيوم (ميتيلاند الدنماركي) – كيم تاي هيون (كاشيما أنتلرز الياباني) – بارك جين سيوب (زيانج الصيني) – لي جي هيوك (جانجوون الكوري) – لي تاي سيوك (أستريا فيين النمساوي) – سيول يونج وو (سرفينا زفيزدا الصربي) – ينس كاستروب (بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني) – كيم مون هوان (دايجيون هانا سيتيزين الكوري).

الوسط: يانج هيون جون (سلتيك الاسكتلندي) – بايك سيونج هو (بيرمينجهام سيتي الإنجليزي) – هوانج إن بيوم (فينورد الهولندي) – كيم جين جيو (جيونبك هيونداي موتورز الكوري) – باي جون هو (ستوك سيتي الإنجليزي) – يوم جي سونج (سوانزي سيتي الويلزي) – هوانج هي تشان (ولفرهامبتون الإنجليزي) – لي دونج جيونج (أولسان إتش دي الكوري) – لي جاي سونج (ماينز الألماني) – لي كانج إن (باريس سان جيرمان).

الهجوم: أو هيون جيو (بشكتاش التركي) – سون هيونج مين (لوس أنجلوس الأمريكي) – تشو جوي سونج (ميتيلاند الدنماركي).

ويقع منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الأولى من البطولة رفقة المكسيك وجنوب إفريقيا والتشيك.

