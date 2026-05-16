اسكواش - مصطفى عسل ونور الشربيني إلى نهائي بطولة العالم
السبت، 16 مايو 2026 - 11:15
كتب : FilGoal
حققت أمينة عرفي فوزا صعبا على هانيا الحمامي في نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش للسيدات.
وفازت عرفي على الحمامي بنتيجة 3-1 بنصف النهائي في مباراة استمرت لمدة 103 دقيقة.
وفي نصف النهائي الآخر فازت نور الشربيني لاعبة بالم هيلز على الأمريكية أوليفيا ويفير بنتيجة 3-0.
وتبحث الشربيني عن التتويج ببطولة العالم للمرة التاسعى في تاريخها لتحطم الرقم القياسي على مستوى السيدات.
وفي منافسات الرجال، فاز مصطفى عسل لاعب بالمن هيلز على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-1.
وبنفس النتيجة وفي نصف النهائي الآخر فاز يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة على كريم جواد ليتأهل إلى النهائي.
أطراف المباراتين النهائيتين سيكونوا مصريين على مستوى الرجال والسيدات.
وتقام المباراتين النهائيتين مساء اليوم السبت.
