اسكواش - مصطفى عسل ونور الشربيني إلى نهائي بطولة العالم

السبت، 16 مايو 2026 - 11:15

كتب : FilGoal

نور الشربيني

حققت أمينة عرفي فوزا صعبا على هانيا الحمامي في نصف نهائي بطولة العالم للاسكواش للسيدات.

وفازت عرفي على الحمامي بنتيجة 3-1 بنصف النهائي في مباراة استمرت لمدة 103 دقيقة.

وفي نصف النهائي الآخر فازت نور الشربيني لاعبة بالم هيلز على الأمريكية أوليفيا ويفير بنتيجة 3-0.

أخبار متعلقة:
اسكواش - نور الشربيني: سبورتنج في مكانة خاصة لدي رغم رحيلي.. ولا أفكر سوى ببطولة العالم اسكواش – تأهل كريم عبد الجواد ونور الشربيني إلى ربع نهائي بطولة العالم اسكواش - ثلاثي مصري في نصف نهائي بطولة العالم اسكواش - العدد أصبح 6.. ثلاثي مصري جديد في نصف نهائي بطولة العالم

وتبحث الشربيني عن التتويج ببطولة العالم للمرة التاسعى في تاريخها لتحطم الرقم القياسي على مستوى السيدات.

وفي منافسات الرجال، فاز مصطفى عسل لاعب بالمن هيلز على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-1.

وبنفس النتيجة وفي نصف النهائي الآخر فاز يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة على كريم جواد ليتأهل إلى النهائي.

أطراف المباراتين النهائيتين سيكونوا مصريين على مستوى الرجال والسيدات.

وتقام المباراتين النهائيتين مساء اليوم السبت.

اسكواش مصطفى عسل - اسكواش نور الشربي أحمد الشيخ بطولة العالم للاسكواش
نرشح لكم
اسكواش - العدد أصبح 6.. ثلاثي مصري جديد في نصف نهائي بطولة العالم مواعيد مباريات الجمعة 15 مايو - ليفربول ضد أستون فيلا ونهائي دوري السلة كرة سلة - تجربة احترافية أولى.. حمد فتحي إلى هومنتمن اللبناني كرة سلة – الاتحاد يفوز على الأهلي ويرسل نهائي الدوري لمباراة رابعة انتهت نهائي دوري السلة - الأهلي (80)-(90) الاتحاد.. الأخضر يفوز كرة - منتخب مصر يخسر من أيسلندا بسيناريو غريب وديا اسكواش – تأهل كريم عبد الجواد ونور الشربيني إلى ربع نهائي بطولة العالم سلة – سبورتنج بطلا لدوري السيدات بالفوز على الأهلي.. ويحقق الثلاثية المحلية
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا للناشئين - مصر ضد تونس 11 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول – إنبي يتمم اتفاقه لتعيين محمد بركات كمدرب للفريق 15 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مصر للناشئين - دانيال تامر وأبو العز على مقاعد البدلاء.. وصفوت يقود الهجوم ضد تونس 21 دقيقة | منتخب مصر
ذا أثليتك: بيريز سيجتمع مع مورينيو خلال أسبوع لحسم عودته لـ ريال مدريد 39 دقيقة | الدوري الإسباني
"كاتالونيا هي مكاني على الأرض".. ليفاندوفسكي يعلن الرحيل عن برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
رحلة الملك (1) – موسم أول للتاريخ ونهاية عكس كل التوقعات 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أربيلوا: مورينيو هو رقم واحد بالنسبة لي.. وسأكون سعيدا إذا عاد 2 ساعة | الدوري الإسباني
سون وكانج إن يقودان قائمة كوريا لـ كأس العالم 3 ساعة | في المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 2 كرة سلة – بيان من الاتحاد بعد خسارة أول مباراتين في نهائي الدوري ضد الأهلي 3 "انتبهوا".. رونالدو يوجه رسالة إلى جماهير النصر بعد التعادل أمام الهلال 4 تصريحات نارية من أبو جريشة بعد هبوط الإسماعيلي.. "حسبي الله ونعم الوكيل في المتسبب"
/articles/529211/اسكواش-مصطفى-عسل-ونور-الشربيني-إلى-نهائي-بطولة-العالم