زيارة وفد من الزمالك لبعثة اتحاد العاصمة

حرص وفد من نادي الزمالك على زيارة بعثة فريق اتحاد العاصمة الجزائري وذلك قبل المواجهة المرتبقة بينهما.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه اتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الليلة على استاد القاهرة في التاسعة مساء.

وضم وفد الزمالك كل من هاني برزي وعمرو أدهم عضوي مجلس الإدارة، وعبد الله جورج مستشار المجلس لبعثة اتحاد العاصمة الجزائري للترحيب به والتأكيد على توفير كافة سبل الراحة للفريق، وذلك ردا على حفاوة الاستقبال التي حظيت بها بعثة الزمالك في لقاء الذهاب في الجزائر، وتأكيدا على عمق العلاقات التي تجمع الشعبين المصري والجزائري.

ووجهت إدارة نادي اتحاد العاصمة خالص شكرها لإدارة نادي الزمالك على اللفتة الطيبة وبحسن الاستقبال وكرم الضيافة مؤكدة أن ما وجده الفريق من ترحيب يعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين الناديين والروح الرياضية التي تسود المواجهة المرتقبة بين الطرفين.

وأكدت إدارة النادي الجزائري تقديرها الكبير لنادي الزمالك وجماهيره، متمنية أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بقيمة الكرة العربية والإفريقية.

وخسر الزمالك لقاء الذهاب بهدف دون رد.

وتوج الزمالك بالبطولة مرتين عامي 2019 و2024 على حساب نهضة بركان المغربي.