قبل أسبوع الحسم.. أبولا: جيسوس يبلغ إدارة النصر برحيله

كشفت صحيفة أبولا البرتغالية عن مفاجئة في مستقبل جورجي جيسيوس مدرب النصر السعودي مع فريقه.

وأوضح التقرير أن جورجي جيسوس مدرب النصر السعودي قرر الرحيل عن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، بعدما أبلغ إدارة النادي بقراره بشكل رسمي.

وبحسب التقرير يرى المدرب البرتغالي أن الوقت الحالي هو الأنسب لإنهاء تجربته في الدوري السعودي، وذلك قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا 2، الذي قد يتزامن أيضا مع تتويجه بلقب الدوري حال تعثر الهلال أمام نيوم.

ويخوض النصر نهائي أبطال آسيا 2 أمام جامبا أوساكا اليوم السبت.

وأشار التقرير إلى أن جيسوس يمتلك عدة عروض تدريبية، لكنه يفضل تأجيل حسم مستقبله لما بعد إسدال الستار على مشواره في السعودية.

ووفقا للتقرير المدرب البرتغالي سيعقد اجتماعا مع مسؤولي فنربخشة التركي في لشبونة نهاية مايو الجاري، لمناقشة العرض المقدم له، والذي قد يجعله يحصل على أعلى راتب في مسيرته التدريبية.

ورغم بلوغه 71 عاما، لا يفكر جيسوس في الاعتزال، إذ يتردد اسمه بقوة داخل الاتحاد البرتغالي لكرة القدم كمرشح محتمل لخلافة روبرتو مارتينيز في تدريب منتخب البرتغال عقب كأس العالم المقبل.

وقاد جيسوس فريق النصر في 47 مباراة حقق الانتصار في 39 مباراة، وتعادل في مباراتين، وتلقى هزيمة في 6 مبارايات.