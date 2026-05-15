علاء عبد العال: فؤجئت بتفاوض غزل المحلة مع حمزة الجمل.. وتحملت ما لا يتحمله أحد

شدد علاء عبد العال المدرب السابق لغزل المحلة على اتخاذه قرار الرحيل بعدما تأكد من دخول النادي في مفاوضات مع حمزة الجمل لخلافته.

وانفرد FilGoal.com في وقت سابق بعقد غزل المحلة جلسة مع حمزة الجمل مدرب إنبي السابق. (طالع التفاصيل)

وقال علاء عبد العال عبر قناة النهار: "فوجئت قبل مباراة زد بخروج أنباء عن وجود جلسة مع حمزة الجمل قبل مباراة مهمة جدا، وهو ما أثر علي وعلى اللاعبين، خاصة أن هذه الأنباء جاءت بناء على معلومات موثوقة نقلها صحفي معروف بدقة أخباره".

وأضاف "أبلغت عمر سعد مدير شؤون اللاعبين أن مباراة زد ستكون الأخيرة لي مهما كانت النتيجة، لأنني لا أسمح بالتفاوض مع مدرب آخر سواء لنهاية الموسم الحالي أو بداية الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "أصبحت في موقف حرج أمام اللاعبين بعدما تأكدت من أنباء التفاوض مع مدربين آخرين. العودة لغزل المحلة صعبة خاصة بعد البيان الذي أصدره النادي وأغضبني للغاية".

وأصدر نادي غزل المحلة بيانا بشأن مدربه علاء عبد العال بسبب إبلاغ الإدارة برحيله عن تدريب الفريق قبل نهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من غزل المحلة لـ FilGoal.com: "شريف الخشاب سيتولى تدريب الفريق خلال المباريات الثلاثة المتبقية في الدوري خلفا لعلاء عبد العال".

وأضاف "الخشاب سيعاونه كل من: عبد الرحمن فهمي ومحمود صبحي وعمر سعد في قيادة الفريق، كما سيتم الاستعانة بأحد مدربي قطاع الناشئين".

ويستعد غزل المحلة لخوض 3 مباريات أمام الاتحاد السكندري ومودرن سبورت وحرس الحدود.

ويحتل الفريق الأزرق المركز السابع عشر برصيد 31 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

وشهدت ولاية عبد العال سلسلة ضخمة من التعادلات إذ تعادل في 19 مباراة من أًصل 30 خاضها في الدوري هذا الموسم معادلا الرقم القياس