مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: شريف الخشاب سيقود الفريق خلفا لعلاء عبد العال

كشف مصدر من نادي غزل المحلة عن إسناد مهمة تدريب الفريق لشريف الخشاب خلفا لعلاء عبد العال.

وأصدر نادي غزل المحلة بيانا بشأن مدربه علاء عبد العال بسبب إبلاغ الإدارة برحيله عن تدريب الفريق قبل نهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من غزل المحلة لـ FilGoal.com: "شريف الخشاب سيتولى تدريب الفريق خلال المباريات الثلاثة المتبقية في الدوري خلفا لعلاء عبد العال".

وأضاف "الخشاب سيعاونه كل من: عبد الرحمن فهمي ومحمود صبحي وعمر سعد في قيادة الفريق، كما سيتم الاستعانة بأحد مدربي قطاع الناشئين".

ويستعد غزل المحلة لخوض 3 مباريات أمام الاتحاد السكندري ومودرن سبورت وحرس الحدود.

ويحتل الفريق الأزرق المركز السابع عشر برصيد 31 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

وشهدت ولاية عبد العال سلسلة ضخمة من التعادلات إذ تعادل في 19 مباراة من أًصل 30 خاضها في الدوري هذا الموسم معادلا الرقم القياس