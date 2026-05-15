مهاجم سندرلاند ومدافع ولفرهامبتون ضمن قائمة هايتي في كأس العالم

الجمعة، 15 مايو 2026 - 20:26

كتب : FilGoal

ويلسون إيسيدور - سندرلاند

أعلن منتخب هايتي بقيادة الفرنسي سيباستيان مينييه قائمة الفريق لبطولة كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ويتواجد ويلسون إيسيدور مهاجم سندرلاند، وجان رينسر بيليجارد لاعب وسط ولفرهامبتون في القائمة.

وجاءت القائمة كالتالي:

الحراس: جوني بلاسيد (باستيا الفرنسي) – ألسكندر بيير (سوشو الفرنسي) – جوسيه دوفيرجير (كوزموس كوبلنز الألماني)

الدفاع: كارلنس أركوس (أنجييه الفرنسي) – ويلجينس بوجوان (زولتي فاريجيم البلجيكي) – دوك لاكروا (كولورادو سبرينجس الأمريكي) – مارتن إكسبرينس (نانسي الفرنسي) – دوفيرن (جينت البلجيكي) – ريكاردو أدي (إل دي يو كويتو الإكوادوري) – هانيس ديلكروا (لوجانو السويسري) – كيتو ثيرمونسي (يانج بويز السويسري).

الوسط: ليفيرتون بيير (فيزيلا البرتغالي) – كارل فريد ساينثي (الباسو لوكوموتيف الأمريكي) – جان كاك دانلي (فيلاديفيا يونيو الأمريكي) – جانريسنر بيليجارد (ولفرهامبتون) – بيير وودنسكي (فيوليت الهايتي) – دومينيك سيمون (تاتران بريسوف السلوفاكي).

الهجوم: لويسيوس ديدسون (دالاس الأمريكي) – روبن بروفيدينس (ألمير سيتي الهولندي) – جوسيه كاسيمير (أوكسير الفرنسي) – ديريك إتيين (تورونتو الكندي) – ويلسون إيسيدور (سندرلاند الإنجليزي) – دوكينس نازون (استقلال الإيراني) – فرانتزدي بييرو (شايكور ريزيسبور التركي) – ياسين فورتشن (فيزيلا البرتغالي) – ليني جوسيف (فيرينتسفاروشي المجري).

ويتواجد منتخب هايتي في المجموعة الثالثة من كأس العالم رفقة البرازيل والمغرب واسكتلندا.

