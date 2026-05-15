غياب ثنائي الأهلي والزمالك.. لموشي يعلن قائمة تونس النهائية لكأس العالم 2026

أعلن صبري لموشي مدرب منتخب تونس قائمة فريقه المشارك في كأس العالم 2026.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وشهدت قائمة نسور قرطاج غياب المحترفين التوانسة في الدوري المصري عن اختيارات لموشي.

وغاب الثنائي محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي، وسيف الدين الجزيري لاعب الزمالك عن القائمة رغم تواجدهما في أغلب المعسكرات السابقة للمنتخب التونسي.

كما غاب علي معلول لاعب الأهلي السابق والصفاقسي الحالي، وفرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والغرافة الحالي عن القائمة.

وجاءت قائمة تونس النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان (الصفاقسي) - صبري بن حسن (النجم الساحلي) - عبد المهيب الشامخ (الأفريقي)

الدفاع: منتصر الطالبي (لوريان) - ديلان برون (سيرفيت) - عمر الرقيق (ماريبور) - آدم عروس (قاسم باشا) - رائد الشيخاوي (الاتحاد المنستيري) - يان فاليري (يانج بويز)- معتز النفاتي (نوركوبينج) - علي العابدي (نيس)- محمد أمين بن حميدة (الترجي).

الوسط: إلياس السخيري (فرانكفورت) - محمد الحاج محمود (لوجانو) - راني خضيرة (يونيون بيرلين) - حنبعل المجبري (بيرنلي) - أنيس بن سليمان (نوريتش سيتي) - مرتضى بن وناس (قاسم باشا) - إسماعيل الغربي (أوجسبورج).

الهجوم: خليل العياري (شباب باريس سان جيرمان) - سيباستيان تونكتي (سيلتيك) - إلياس عاشوري (كوبنهاجن) - فراس شواط (الأفريقي) - حازم المستوري (دينامو مخاتشكالا) - إلياس سعد (هانوفر) - ريان اللومي (فانكوفر).

وتواجد في القائمة الحالية 6 عناصر فقط من التي شاركت بكأس العالم 2022 في قطر وهم: منتصر طالبي، وديلان برون، وحنبعل المجبري، وإلياس السخيري، وعلي العابدي، وأنيس بن سليمان.

ويواجه منتخب تونس النمسا، وبلجيكا وديا قبل انطلاق كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة السادسة والتي تضم كل من: هولندا، واليابان، والسويد.

وينطلق كأس العالم 11 يونيو المقبل بمواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا في افتتاح مكرر لـ2010 في بلاد البافانا بافانا.