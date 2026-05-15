تقرير: ميلان يقرر إقالة مديره الرياضي

قرر ميلان إقالة إيلي تاري المدير الرياضي للنادي بنهاية الموسم الجاري.

وكان ميلان قد عين المدير الرياضي الألباني في بداية الموسم الجاري.

وبحسب ماتيو موريتو الصحفي المختص بالانقالات، فإن ميلان اتخذ قراره بإقالة إيلي تاري المدير الرياضي للنادي بعد موسم واحد فقط.

وتصاعد القلق داخل أروقة نادي ميلان بسبب خطر فقدان تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل والنتائج المالية السلبية حال حدوث الأمر.

وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا في وقت سابق، أن إدارة النادي الرياضية بقيادة إيلي تاري قرر دخول الفريق في معسكر مغلق بداية من اليوم الأربعاء المقبل وحتى موعد مباراة جنوى.

ومن المقرر أن يواجه ميلان خصمه جنوى في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 37 وقبل الأخيرة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الكالتشيو.

وخسر ميلان من منافسه أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 36 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويواصل ميلان تحقيق النتائج السلبية بالتعثر الثالث على التوالي، إذ خسر مباراتين وتعادل في مباراة.

وتعثر ميلان بالتعادل مع يوفنتوس دون أهداف، ثم خسر من ساسولو بهدفين دون رد قبل السقوط أمام أتالانتا.

ويحتل ميلان المركز الرابع برصيد 67 نقطة.